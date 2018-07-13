Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aydın, mesajında, 15 Temmuz'un Türkiye Cumhuriyeti'nin direniş ve yeniden dirilişinin muştusu olduğunu belirtti.

15 Temmuz'un Türkiye için hem vahim, hem de bir gurur tablosu olduğunu vurgulayan Aydın, "Milletimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde sokaklara çıkarak üzerimizde oynanan oyunlara, aramıza sokulmak istenen fitnelere rağmen cesaretle dik durmuş, al bayrağımızı gururla yükseltmiş, şehitlerimize sahip çıkmış, kardeşliği inançla savunarak hain teröristlere haddini bildirmiştir." ifadelerini kullandı.

Aydın, 15 Temmuz'un yeni bir istila denemesi, yeni bir kıyım ve yıkım hamlesi olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"15 Temmuz'da FETÖ, milletin silahını yine millete çevirmiş, milletin imkanlarını kullanarak yine millete öldürücü darbe vurmak istemiştir. Ama unuttukları Türk milletinin asaleti ve gücüdür. 15 Temmuz'da tankın önüne milli vicdan dikildi. Milletimiz, elinden alınmak istenen milli iradesine yeri geldi tankların önüne yatarak, yeri geldi kurşunların üzerine tıpkı gül bahçesine girercesine yürüdü. Milletimiz darbe heveslerini teröristlerin kursaklarında bırakmış, devlete ve millete meydan okuyan çürümüşleri elinin tersiyle itmiştir. Bu nedenle 15 Temmuz bir milat, bir dönüm noktasıdır. Milli birlik ve kardeşliğimiz sağlam kaldığı sürece hiçbir çıldırmış, hiçbir hayasız ve vicdansız Türkiye'ye saldırmayı aklından bile geçiremeyecektir. FETÖ ile birlikte küresel güçlerin tetikçiliğini yapan diğer cinayet ve ihanet çetelerinin kökünü hep birlikte kurutmak zorundayız. FETÖ ve ihanet yoldaşı terör örgütlerinin şehit ettiği kahraman güvenlik güçlerimize, aziz vatandaşlarımıza ve ebediyete intikal eden gazilerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyor, minnet duygularımla yad ediyorum. 15 Temmuz terörist saldırısında yaralanan gazilerimize şifalar temenni ediyorum."