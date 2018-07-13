Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Uysal, mesajında, 15 Temmuz'un yekvücut bir milletin, Türkiye Cumhuriyeti'ni, demokrasiyi, çok partili yaşamı ve hukukun üstünlüğünü geleceğe taşımakta kararlı olduğunu ortaya koyduğu onur ve gurur günü olduğunu belirtti.

Türkiye'nin 15 Temmuz 2016'da, millet iradesine ipotek koymak isteyen, hiçbir meşru iradeye dayanmayan bir grubun menfur darbe girişimini yaşadığını kaydeden Uysal, hain darbe girişimine Türk milletinin bir bütün olarak karşı koyduğunu vurguladı.

Başkan Uysal, şunları kaydetti:

"15 Temmuz'da bir millet, 'irademe sahip çıkıyorum' diyerek, iktidarı ve muhalefetiyle bu saldırgan ve işgalci guruba direndi. İnsanlarımız, 'irademize ipotek konulmasını, irademizin hiçe sayılmasını kabul etmiyoruz' dedi. İnsanlarımız, cumhuriyeti, modern demokratik hayatı, çok partili yaşamı ve hukukun üstünlüğü ilkesini gelecek nesillere taşımakta kararlı olduğunu bir kez daha, canı pahasına, ortaya koydu. 15 Temmuz, şehitlerimizi ve gazilerimizi düşündüğümüzde büyük bir hüzün günüdür. Ama hukuksuz, kanunsuz ve zorbaca devlet yönetimine el koymak isteyenlere karşı milletin ortaya koyduğu ferasetle de bir onur ve gurur günü, bir demokrasi günü olarak da değerlendirilebilir."

Uysal, demokrasinin, hukukun üstünlüğünün, çok partili yaşamın ve millet iradesinin tahakkuk ettiği modern bir düzenin daha da gelişerek varlığını sürdürmesini temenni etti.