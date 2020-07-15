15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Golf Turnuvası yapıldı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Golf Turnuvası, Kemer Country Golf Kulübü ve Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Golf Turnuvası, Kemer Country Golf Kulübü ve Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından düzenlendi. Limak Holding'in destekçisi olduğu ve İstanbul Kemer Country Club'ın 18 delikli sahasında düzenlenen turnuvaya; Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Başkanı Nihat Özdemir, Golf Federasyonu ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun yanı sıra Kıvanç Oktay, Erhan Kamışlı, Korhan Kurdoğlu'nun da aralarında bulunduğu iş insanı ve golf tutkunu 137 kişi katıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Golf Turnuvası; toplam 13 kategoride düzenlendi. Geniş bir katılımla düzenlenen ve büyük ilgi gören turnuvanın sonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye giren golfçüler bu anlamlı turnuvanın ödüllerine sahip oldu.

Ödül kazanan isimler şu şekilde: Men's Cat A Winner - Claus LassenMen's Cat B Winner - Can BıkmazMen's Cat C Winner - Patrick MeehanLadies Cat A Winner - Şefika KırçuvalLadies Cat B Winner - Nayeun LeeJunior 18 Holes Kızlar - Eylül Başak KoçJunior 18 Holes Erkekler - Can ÖzdemirLadies Longest Drive - Elif KırçuvalMen's Longest Drive - Ernest ButrosLadies Nearest To The Pin - Okgil Hwang LeeMen's Nearest To The Pin - Cengiz ŞahinLadies Gross - Sude Bay

Men's Gross - Mehmet Kazan

Kaynak: DHA