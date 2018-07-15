15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlik ziyareti yapıldı.

Ahlat Şehitliği'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Kaymakam Mustafa Akgül, Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, kurum amirleri, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşların katılımıyla düzenlenen anmada, şehit kabirleri ziyaret edildi ve Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılarak dua edildi

Gün dolayısıyla Ulu Cami'de de şehitler için mevlit programı düzenlendi ve Ahlat Belediyesince esnafa Türk bayrağı dağıtıldı.