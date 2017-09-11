15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Kupası'nın Sahibi Toroslar Belediyespor Oldu

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen '15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Kupası Futbol Turnuvası'nda finalde rakibi Meskispor'u 2-1 yenen Toroslar Belediyespor oldu.



15 Temmuz şehitleri anısına organize edilen turnuvada kupayı geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da kazanarak ikinci kez müzesine götüren Toroslar Belediyespor, oynadığı oyun ve performansla yeni sezona hazır olduğunu da gösterdi.



Tevfik Sırrı Gür Stadyumu'ndaki 4'lü turnuvayı birinci olarak tamamlayan Toroslar Belediyespor'a ve diğer takımlara kupa ve madalyalarını Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz takdim ederken, Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna da Toroslar Belediyespor takımının tüm oyuncularını tebrik ederek teşekkür etti.



Tuna, 15 Temmuz şehitleri anısına bu yıl ikincisi düzenlenen turnuvanın anlamının ve öneminin büyük olduğunu belirterek, bu turnuvada bu yıl da Toroslar Belediyespor'un şampiyon olmasının mutluluk verici olduğunu söyledi.



Bu yıl Mersin Süper Amatör Lig'de mücadele edecek olan Toroslar Belediyespor'un bu turnuvada gösterdiği başarının sezona iyi bir girişle başlayacağının bir vesile olacağına da inandıklarını kaydeden Tuna, "Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da kupayı alan tüm futbolcularımı tebrik ediyorum. Takımımız, iki gün süren turnuvada ilk gün Mersin İdman Yurdu U19 takımını yenerek finalde Meskisporla karşılaştı ve bu müsabakayı da net bir skorla kazanarak, galibiyete ulaştı. BAL Ligi'nden düşen ve bu yıl Mersin Süper Amatör Lig'de mücadele edecek olan takımımız sezon öncesi performansını, kondisyonunu da göstermiş oldu. Kurumsal kimliğimizle her zaman ifade ettiğimiz gibi kolej havası içerisinde koşan, sistem oyunu oynayan genç bir takım oluşturduk. Gayemiz de gençlerimizin önünü açmak ve takımlara oyuncu yetiştirmektir" dedi. - MERSİN