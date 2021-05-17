15 Temmuz Demokrasi Otogarında beklenen yoğunluk yaşanmadı

Korona virüs vakalarının artması ile uygulanmaya başlanan 17 günlük tam kapanmanın sabah saat 05: 00 itibariyle sonra ermesiyle birlikte geçilen kademeli normalleşme sürecinin ilk gününde İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarında beklenen yoğunluk yaşanmadı.

Korona virüs vakalarının artması ile uygulanmaya başlanan 17 günlük tam kapanmanın sabah saat 05: 00 itibariyle sonra ermesiyle birlikte geçilen kademeli normalleşme sürecinin ilk gününde İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarında beklenen yoğunluk yaşanmadı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma öncesinde memleketlerine giden vatandaşlar, tam kapanma uygulamasının sabah saat 05: 00 itibariyle sonra ermesinin ardından İstanbul'a dönmeye başladı. 17 gün süren tam kapanma öncesinde memleketlerine giden ve Ramazan Bayramını da memleketlerinde geçiren vatandaşlar tam kapanma uygulamasının sona ermesiyle birlikte geri dönmeye başlarken kademeli normalleşme sürecinin ilk gününde 15 Temmuz Demokrasi Otogarında beklenen yoğunluk yaşanmadı.

Seyahat firması çalışanı Ahmet Çakır, " Şuan yoğunluk yok ama ilerleyen zamanlarda yoğunluk olur. Gidenler şimdiye kadar gitti. Bu saatten sonra ne olur onu da zaman gösterecek. Büyük firmalar biletleri internet üzerinden sattı. Biz yüzde 50 kapasiteyle çalışıyoruz" dedi.

Firma çalışanı Serkan Aytürk ise, "Şimdi normalde devletimiz iki günlüğüne bize izin verdi. Salı gününe kadar tam kapasiteyle çalışacağız. Salı gününden sonra satılan biletler yüzde 50' ye düşecek" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı