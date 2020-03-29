15 Temmuz Demokrasi Otogarı tarihinin en sakin günlerini yaşıyor
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İstanbul, Polis

15 Temmuz Demokrasi Otogarı tarihinin en sakin günlerini yaşıyor

15 Temmuz Demokrasi Otogarı tarihinin en sakin günlerini yaşıyor İstanbul'da korona virüs tedbirleri kapsamında şehirlerarası otobüs yolculuklarının iptal edilmesinin ardından, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı tarihinin en sakin günlerinden birisini yaşadı.

29.03.2020 12:43 | Son Güncelleme: 29.03.2020 12:46
15 Temmuz Demokrasi Otogarı tarihinin en sakin günlerini yaşıyor

15 Temmuz Demokrasi Otogarı tarihinin en sakin günlerini yaşıyor

İSTANBUL - İstanbul'da korona virüs tedbirleri kapsamında şehirlerarası otobüs yolculuklarının iptal edilmesinin ardından, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı tarihinin en sakin günlerinden birisini yaşadı.

İçişleri Bakanlığı'nca korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında şehirlerarası yolcu taşımacılığına getirilen sınırlandırma ile 15 Temmuz Demokrasi Otogarı boş kaldı. Tarihinin en sakin günlerinden birisini yaşayan otogarda tüm peronlar boş kalırken, otobüslerin park alanlarında da az sayıda beklemesi dikkat çekti. Otogar çıkışlarında kurulan kontrol noktalarında polis tarafından özel izinle çıkan otobüsler denetlenirken, polis ekipleri otogar içerisinde de kontrollerine devam ediyor.

15 Temmuz Demokrasi Otogarı tarihinin en sakin günlerini yaşıyor

Kaynak: İHA

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15 Temmuz Demokrasi Otogarı tarihinin en sakin günlerini yaşıyor

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