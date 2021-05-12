15 Temmuz Demokrasi Otogarı Ramazan Bayram'ı arifesinde boş kaldı
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15 Temmuz Demokrasi Otogarı Ramazan Bayram'ı arifesinde boş kaldı

15 Temmuz Demokrasi Otogarı Ramazan Bayram'ı arifesinde boş kaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tam kapanma kısıtlaması nedeniyle Ramazan Bayramı'na bir gün kala 15 Temmuz Demokrasi Otogarı boş kaldı.

Tam kapanma kısıtlaması nedeniyle Ramazan Bayramı'na bir gün kala 15 Temmuz Demokrasi Otogarı boş kaldı. Geçtiğimiz senelere göre yüzde yüz dolmasına alışılan otogarın bu yıl büyük oranda boş kaldığı görülürken, peron önlerinde hareketliliğin olmaması da dikkat çekti.

Koronavirüs salgını ve 17 günlük tam kapanma nedeniyle 15 Temmuz Demokrasi Otogarı Ramazan Bayramı'na bir gün kala boş kaldı. Eski bayramlara göre yoğunluk yaşanmayan otogarda seferler seyrek yapılırken, otobüsler ise yüzde 50 kapasite ile hizmet veriyor. Eski bayramlara göre talebin az olduğunu söyleyen firma çalışanları, bayram sonrası turizmin açılması ile birlikte işlerin düzeleceğini ümit ediyor.

"ESKİ BAYRAMLARI ARIYORUZ"

Arabaların dünden dolu olduğunu belirten firma çalışanı Halil Şen, "Otobüslerimiz 50 kişilik yüzde 50 kapasite ile çalışıyoruz. Şimdiye göre eski bayramları arıyoruz. Bayrama bir gün kala tek araç çıkarttık. Eskiden ise 10-15 arası araç çıkartıyorduk. Pandemi biterse işlerimiz daha da düzelecektir, ümitliyiz. Müşterilerin taleplerini karşılamaya çalışıyoruz. İzin belgesi olmayanlara hizmet veremiyoruz" şeklinde konuştu.

"KISITLAMA OLDUĞU İÇİN TALEP YOK"

Eski bayramlara göre işlerin durgun olduğunu söyleyen firma çalışanı Cengiz Özer, "Kısıtlama olduğu için talep yok. Doluluk oranlarımız normal. Eskiden ek seferler yapıyorduk ama kısıtlama nedeniyle yapamıyoruz. Günlük 15 araba çıkartıyorduk, şimdi ise 2 araba çıkartamıyoruz" ifadelerini kullandı.

(Uğur Çetin/İHA)

15 Temmuz Demokrasi Otogarı Ramazan Bayram'ı arifesinde boş kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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