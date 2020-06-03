15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yolcu haraketliliği
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15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yolcu haraketliliği

Esenler'deki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda, normalleşme sürecinde şehirler arası çıkış kısıtlamasının kaldırılmasıyla başlayan hareketlilik devam ediyor.

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yolcu haraketliliği
03.06.2020 12:25 | Son Güncelleme: 03.06.2020 12:46

Esenler'deki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda, normalleşme sürecinde şehirler arası çıkış kısıtlamasının kaldırılmasıyla başlayan hareketlilik devam ediyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında getirilen şehirler arası çıkış kısıtlamasının 1 Haziran'da kaldırılması üzerine, yaz tatilini memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, otogara akın etti.

Esnaf eski günlerini arasa da kısıtlamanın kaldırılmasından memnun olduğunu dile getiriyor.

Yazıhane işletmecisi Selim Çiftçi, işlerin kesat olduğunu dile getirerek, biletlerin pahalı olması nedeniyle yolcu sıkıntısı yaşadıklarını, araçların büyük ölçüde boş gittiğini söyledi.

Bilet fiyatlarını da düşürdüklerini belirten Çiftçi, "300 liradan 250 liraya düşürdük yine yolcu yok. Uçak biletiyle otobüs bileti aynı olunca haliyle kimse otobüse gelir mi, gelmez. Bizim köprü parası, otogar çıkış parası, ikram parası... Bize hiç bir destek yok. Uçaklara bakıyorsun... Devlet her türlü desteği sağlıyor. Yazdan bir umudumuz vardı, bir şey yok. Daha önceleri bugünlerde bizim otobüslerimiz bir hafta boyunca dolardı." diye konuştu.

Otobüsçüler eski günlerine dönmeyi istiyor

Otobüs firması işletmecisi Baran Çınar da şu anda pek fazla bir yoğunluk yaşamadıklarını belirterek, bunun sebebinin fiyatların yüksek olması olduğunu dile getirdi.

Çınar, memleketlerine gitmek isteyenlerin çoğunun kendi araçlarıyla gittiklerini anlatarak, "Uçak fiyatları, otobüslere göre daha iyi. Yüzde 50 uygulaması olduğu için fiyatlar yüksek. Bir kişi iki bilet almak zorunda kalıyor. Onun için herkes kendi arabasıyla kendi imkanlarıyla gitti. Şehirler arasının açılmasıyla tabii ki otogar için faydalı oldu. Bu yüzde 50 kapasitesinin kaldırılması, fiyatların eski haline gelmesi olursa otogar canlanır." ifadelerini kullandı.

Sürecin tüm firmaları etkilediğini anlatan otobüs şoförü Ercan Kula ise yolcu kapasitesinin düşmesinin kendilerini etkilediğini söyledi.

Kula, kısıtlamanın kaldırılmasının yine de iyi bulduklarını aktararak, şunları aktardı:

"En kötü şartlarda işlerimiz açıldı. 2-3 gün bir yoğunluğumuz oldu. Millet korkuyor açıkcası. Hastalıktan dolayı. Bir hafta içerisinde düzeleceğini düşünüyorum. Yolcu sayımız da yükseldi, 35 oldu. 70 gün evde kaldık, çalışamadık. 10 kişiyle gittik, 5 kişiyle geldik... Bu şekilde yolcuları çektik yine, hizmetimize devam ettik. Kısıtlamanın kaldırılması hem bizim açımızdan iyi oldu hem yolcu açısından iyi oldu. Otogardan çıktığımızda hem polis ekipleri hem sağlık görevlileri araçların kontrollerini yapıyorlar. Araçlar 5 günde bir dezenfekte ediliyor. Yolcularımız, bagajlarını içeri koymadığı, kendilerine dikkat ettikleri ve maskelerini taktığı müddetçe herhangi bir problem yaşamazlar. Korkmalarını gerektirecek durum yok."

Memleketlerine gitme fırsatı bulan vatandaş mutlu

Eşini ve çocuklarını memleketine gönderen Mustafa Yiğit, bilet fiyatlarının yüksek olmasının bir gereklilik olduğunu ifade ederek, otobüs firmalarının da para kazanmaları gerektiğini ve halkın sağlığı için önemli olduğunu söyledi.

Yaz tatili için ailesini gönderdiğini dile getiren Yiğit, bilet bulma konusunda herhangi bir zorluk yaşamadığını aktardı.

Yolcu Davut Şahin ise 3 aydır memleketine gitmek istediğini ama gidemediği belirterek, şimdi bilet aldığını ve ailesini memleketine götüreceğini söyledi.

Bilet fiyatlarını biraz yüksek bulan Şahin, "Ama sonuçta bizim sağlığımız için, yapacak bir şey yok. İnşallah bir an önce bu virüs belasından kurtuluruz." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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