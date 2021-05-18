15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA YOĞUNLUK
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15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA YOĞUNLUK

15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA YOĞUNLUK
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda dönüş yoğunluğu bugün de devam etti.

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda dönüş yoğunluğu bugün de devam etti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanmanın bitmesinin üzerinde 2 gün geçerken 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda hareketlilik devam ediyor. Tam kapanmayı memleketlerinde geçirenler dönüşte yoğunluk oluştururken bazı otobüs firmaları İstanbul için ek sefer koydu. Firmalar Ege'den gelenlerin daha fazla olduğunu belirtiyor.

Kapanmayı İstanbul'da geçirenler ise memleketlerine dönmeye devam ediyor.Nurhan Baran, "Gece 5'te buraya geldim, bilet bulamıyorum, bu saate kadar, İzmir'e gideceğim. Gerçekten çok kalabalık" dedi. Kuşadası'na giden İsmail Özkenar, "Kızımın yazlığı var, oraya gidip eksikleri tamamlayacağız. Kalabalık, bize gündüz seyahati verdiler, gece olmuyormuş 65 yaş üstü." diye konuştu.Kırklareli'nden gelen Ender Karşıt ise, yolların İstanbul'a girişte kalabalık olduğunu, İstanbul'a okul için geldiğini belirtti.

"EGE'DEN BAYA YOĞUN YOLCU VAR"Otobüs firmalarının bazıları İstanbul'a dönüş için ek sefer koymuş durumda. Otobüs firması yetkilisi Feridun Sezer, "Gelen çok var, gidişler boş şu anda. Dönüş yoğunluğu var sadece. Ek seferler var, İzmir'den daha yoğun" diye konuştu.   

Otobüs şoförü Şenol Barkın, "Şu anda otogar biraz kalabalık, servisler de buradan olduğu için yoğun. Gelen yolcu çok, Bodrum'dan geldik biz. Ege'den baya yoğun yolcu var. Şu anda otobüslerimizin hemen hemen hepsi dolu" dedi.  

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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