15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA TAM KAPANMA YOĞUNLUĞU DEVAM EDİYOR
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15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA TAM KAPANMA YOĞUNLUĞU DEVAM EDİYOR

15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA TAM KAPANMA YOĞUNLUĞU DEVAM EDİYOR
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TAM kapanma kararının uygulanmasına saatler kala 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda İstanbul'dan kaçış yoğunluğu devam ediyor.

TAM kapanma kararının uygulanmasına saatler kala 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda İstanbul'dan kaçış yoğunluğu devam ediyor. 

Bu akşam saat 19.00'da başlayacak ve 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek olan tam kapanma öncesi, İstanbul'un birçok noktasındaki yoğunluk devam ediyor. Yasak başlamadan memleketlerine gitmek isteyenler, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na akın etmeye devam ediyor. Günlerdir süren yoğunluk kısıtlamaya saatler kalan bugünde de devam ediyor. Otobüs firmaları ek seferler koyarken, bilet sistemleri de yoğunluktan dolayı kısa süreli de olsa kilitleniyor. Yolcuların otobüslere valiz vermeleri sırasında yaşanan yoğunluk ise dikkat çekiyor.

"YOLLAR KALABALIK AMA SON GÜN MECBURİYETTEN GİDİYORUZ"Otogara akın eden yolcular mecburiyetten gittiklerini belirtiyor. İzmir Dikili'deki yazlığına giden Mehpare Korkmaz, "Yasak olmasa belki birkaç gün sonra giderdim de yasak olduğu için biraz daha erkene aldım" dedi. Aydın Nazilli'ye giden Semra Şahbaz, İstanbul'da bir süredir oğlunun yanında kaldığını belirterek, "Baya önce gelmiştik şimdi dönüyoruz" diye konuştu. Kastamonu'ya giden İsmail Kartal, "Yollar kalabalık ama son gün mecburiyetten gidiyoruz. Pandemi işte burası zaten sıkıntı, her yer sıkıntı artık, onun için memlekete gidiyoruz" şeklinde konuştu.  

"ÇOK YOĞUN, ARABALAR HEP İLAVE"Otobüs firmaları yetkilileri yoğunluğun bayram öncesi gibi olduğunu, ek seferler konulduğunu ve bilet sistemlerinin de sıkıntılı çalıştığını belirtiyor.

Otobüs şoförü Yılmaz Şahin, "Daha önceki yıllarda bayramlardaki yoğunluğu yaşıyoruz şu anda otogarlarda ve otobanda. Özellikle İstanbul'dan şimdi çıkış çok kalabalık. Şu anda sistemlerde sıkıntılı biraz, ek seferlerde duruma göre değerlendiriliyor, yolcu durumuna göre değerlendiriliyor" dedi. Otobüs firması yetkilisi Metin Tuğrul ise "Kalabalık çok yoğun, arabalar hep ilave, bizim 3 tane Adana, 6 tane İstanbul arabası vardı ilave, çok yoğunluk var" şeklinde konuştu.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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