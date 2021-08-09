15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA TAKOGRAF DENETİMİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA TAKOGRAF DENETİMİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Ekipleri, 15 Temmuz Demokrası Otogarı'nda emniyet kemeri ve takograf denetimi yaptı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Ekipleri, 15 Temmuz Demokrası Otogarı'nda emniyet kemeri ve takograf denetimi yaptı.

Şehirler arası yolculuklarda son günlerde artan kazalar üzerine otogardaki denetimler arttırıldı. Polis ekipleri, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki denetimlerine sabahın erken saatlerinden itibaren başladı. Şehirler arası otobüsler polis ekipleri tarafından tek tek durduruldu. Otobüslerde bulunan takograflar ve gerekli belgeler kontrol edildikten sonra, otobüslerdeki yolcular emniyet kemeri takmaları konusunda uyarıldı. Yolcu koltukları arasında dolaşan ekipler, yolcuların emniyet kemerlerinin takılı olup olmadığını kontrol etti. Kemerini takmamış olanlar ikaz edilerek emniyet kemerleri taktırıldı. Kontroller yapıldıktan sonra otobüs şoförleri mola ve sefer saatleri hakkında uyarıldı.

15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA TAKOGRAF DENETİMİ
15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA TAKOGRAF DENETİMİ
15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA TAKOGRAF DENETİMİ
15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA TAKOGRAF DENETİMİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Görüntü İstanbul'dan! Bir kamyon dolusu Afgan mülteciyi sokağa bırakıp kaçtılar
Görüntü İstanbul'dan! Bir kamyon dolusu Afgan mülteciyi sokağa bırakıp kaçtılar
Piknik yapmak için evden çıkan 3 kız çocuğu kayıplara karıştı, aileler perişan
Piknik yapmak için evden çıkan 3 kız çocuğu kayıplara karıştı, aileler perişan
HADIMKÖY'DE KAYIP 3 KIZ ÇOCUĞU ARANIYOR
HADIMKÖY'DE KAYIP 3 KIZ ÇOCUĞU ARANIYOR
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mahmut Özer Mustafa Varank Mehmet Özhaseki Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tuğba Özay Deniz Akkaya Acun Ilıcalı Berdan Mardini
Spor Ali Koç Caner Erkin Lionel Messi Rıza Kayaalp Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA TAKOGRAF DENETİMİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.8.2021 12:48:57. #1.15#

title