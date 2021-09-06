15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA PCR TESTİ DENETİMİ
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15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA PCR TESTİ DENETİMİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bugün başlayan şehirlerarası otobüsler ile toplu ulaşımda başlayan aşı ve PCR testi zorunluluğu ile ilgili denetim yapıldı.

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bugün başlayan şehirlerarası otobüsler ile toplu ulaşımda başlayan aşı ve PCR testi zorunluluğu ile ilgili denetim yapıldı. Aşısı bulunmayan yada negatif sonuçlu PCR testi yaptırmayan yolcular otobüslerden indirilerek, test için hastanelere yönlendirildi.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında aşısız veya hastalığı geçirmemiş kişilerin özel araç hariç uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatlerine negatif sonuçlu PCR testi belgelerini ibraz etmeleri zorunluluğu getirilmişti. Yayınlanan genelgeyle birlikte bugün uygulamaya konulan kararla ilgili denetimler de artırıldı. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı çıkışında İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denetim ekipleri PCR testi denetimi yaptı. Denetimlerde aşısı tam olmayan yada negatif sonuçlu PCR testi olmadan bilet satıldığı tespit edilen yolcular otobüslerden indirildi. Otobüsten indirilen yolcular ekipler tarafından test olmaları için hastanelere yönlendirildi.

"ONLİNE ALDIĞIM İÇİN SORUN ÇIKMADI"

Denetimlerde ilk doz aşısını olan ancak ikinci doz aşısını henüz olmayan yolcular da otobüsten indirildi. Alınan karardan habersiz olduğunu söyleyen yolcu, "Bilet verdiler. Online aldığım için sorun çıkmadı" diye konuştu. Yine tek doz aşı vurulduğu ve negatif sonuçlu PCR testi bulunmadığı için otobüsten indirilen bir yolcu da " 2. doz aşım 17 Eylül'de. Cenaze dolayısıyla gidiyoruz. Yoksa kurallara uydum. Bu kuraldan haberim yoktu. Bilemiyorum ne yapacağım. Şu an şaşkınım. Birinci doz aşının yeterli olduğunu biliyorum" dedi. Otobüs şoförü Seyfettin Demir ise," Uygulamadan memnunuz bu şekilde devamlı devam ederse biz de rahat oluruz. Aşı veya test olmayan otobüse binemeyecek. Yazıhane bilet kesiyor. Biz de kontrol ediyoruz. Onlardan habersiz almıyoruz" şeklinde konuştu.

Aşısız olan yada negatif PCR testi bulunmayan yolcuları otobüse alan firmalara Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ekipleri tarafından 3376 lira para cezası kesilecek.

15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA PCR TESTİ DENETİMİ
15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA PCR TESTİ DENETİMİ
15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA PCR TESTİ DENETİMİ
15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA PCR TESTİ DENETİMİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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