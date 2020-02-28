15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda mülteci yoğunluğu

28.02.2020 11:42 | Son Güncelleme: 28.02.2020 12:21

Türkiye'nin AB'ye gitmek isteyen mültecileri durdurmama kararı almasının ardından İstanbul'da bulunan mülteciler Esenlerdeki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na akın etti. Yoğunluk nedeni ile Edirne yönüne gidecek otobüsler hınca hınç dolduğu görüldü.



Sınır kapılarının açılacağı haberinin ardından sabah erken saatlerde Esenlerdeki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na gelen mülteciler otogarda yoğunluk oluşturdu. Mültecilerin Avrupa'ya geçmek için Edirne yönüne giden otobüsleri hınca hınç doldurduğu görüldü. Bilet alarak otobüse binen mülteciler, Edirne yönüne doğru hareket etti.



Yoğunluk hakkında bilgi veren bir otobüs kaptanı Serkan Baykara, "Şu anda Edirne seferini yapıyoruz. Edirne gidişleri çok yoğunuz. Dün akşamdan beri çok yoğunuz. Ek seferler açtık. Yolcularımızın yüzde 80'ini mülteciler oluşturuyor" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA