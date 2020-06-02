15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda hareketlilik arttı
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15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda hareketlilik arttı

ŞEHİRLERARASI yolculuk yasağının kalkmasıyla birlikte 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda hareketlilik arttı.

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda hareketlilik arttı
02.06.2020 12:44 | Son Güncelleme: 02.06.2020 12:48
ŞEHİRLERARASI yolculuk yasağının kalkmasıyla birlikte 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda hareketlilik arttı. Ancak yarı kapasite yolcu alabilen otobüslerin fiyatları yüksekliği nedeniyle yolcular durumdan memnun değil fakat iki koltukta bir kişi oturduğu için güvenliğin önemli olduğunu belirtiyorlar.

Dünya ağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen koronavirüs nedeniyle uygulanan tedbirler sonucunda karayoluyla yurtiçi yolcu taşımacılığında yeni fiyatlar belirlenmişti. En kısa mesafe 100 kilometre olarak belirlenen yolculuktan alınacak ücret, mesafe arttıkça yükselecek. Fiyatların yüksek olması yolcuları düşündürüyor. Bir yandan yüksek fiyatlardan şikayet eden yolcular, diğer taraftan da daha güvenli yolculuk yaptıkları için duruma razı geliyor. Otobüs firmaları ise yarı kapasite çalıştıkları ve gittikleri şehirlerden boş döndükleri için fiyatların normal olduğunu savunuyor.

İKİ KOLTUK ÜCRETİ ALINIYORYazıhane çalışanı Yusuf Dar, "Yolcu kapasitesi yarı yarıya düştüğünden dolayı, bir yolcu normalde 90 liraydı, şu anda 180 lira. Yarı yarıya düştüğü için otomatikman yolcuya yükleniyor bu. Sebebi belli, otobüs 46 kişiyse 23'e düştü bundan kaynaklandı" dedi.Otobüs firması sahibi Mehmet Hanefi, "Biz Ağrı Doğubayazıt'a çalışıyoruz. 250 lira yolcu başı ücret. İki koltuğa bir kişi oturuyor. Bize 500 lira taban fiyat verdiler, biz 400 liraya indirdik, yolcuya fazla yüklenmemek için. Normal 46 yolcu aldığın zaman 400 liradan alsan 9 bin 200 lira yapıyor, araçlarımız oradan İstanbul'a boş geliyor. Araçların masrafları 7.5-8 bin lira. İki şoför ve muavine kafadan bin 200 lira para veriyoruz. Buranın çıkışı, otoban, bir tona yakın mazot yakıyoruz, araçların bakımları var" diye konuştu.Otobüs firması çalışanı Orhan Gür, "Devlet açıklama yaptı 1500 kilometreyi aşan yol 500 lira, biz 400 lira yaptık millet gitsin gelsin diye. Yarın normale dönerse 250 lira olacak" şeklinde konuştu."FİYATLAR ZORLADI AMA BURADAN GİTMEK İÇİN BAŞKA ÇARE YOK"Yolcular bilet fiyatlarının yüksekliğinden dert yanıyor ama 2 koltuk aldıkları için güvenliğin de önemli olduğunu savunarak fiyatlara razı geliyor. Çanakkale Biga'ya giden Fehim Akın, "Biletler 145 lira bir kişi. Daha önceden 80 liraya aldığımız biletler 145 lira oldu. Bu fiyatlar hakikaten çok yüksek çünkü virüs dolayısıyla böyle yapıldı ama 100 lira olması lazım" dedi.İzmir'e torunlarını görmek için giden Aynur Soydan, "İzmir'e gidiyorum, 170 liraya aldım bileti, çift koltukta tek gideceğim. Fiyatlar şimdiki duruma göre normal, tek başıma özel gibi gideceğim. Güvenlik çok daha önemli ben 20 yıldırı hiç şaşmadım" diye konuştu.Ailesiyle birlikte Çorlu'ya giden Yavuz Şentürk, "Biletler galiba iki katı, 100 liraya aldık. Normalde 50 liraydı. Otobüs firmaları da kendilerine göre haklı" dedi.Ailesiyle birlikte memleketi Artvin'e giden Olgun Ayrıyurt, "Artvin'e gidiyoruz, 390 liraya aldım bileti. Fiyatlar yüksek ama yapacak bir şey yok. Fiyatlar zorladı ama buradan gitmek için başka çare yok" diye konuştu.Eşiyle birlikte Çorlu'ya giden Şükrü Can ise, "Buradan Çorlu 60 lira, yani iki kişi 120 lira verdik. Fiyatlar normal çünkü 2 koltuk alıyorsun, tam isabetli olmuş. Bir kişi bir koltuğa 30 liraya oturuyor o yüzden haklılar. Bir de güvenlik açısında daha önemli" şeklinde konuştu.

- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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