15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA DENETİM (1)

15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA DENETİM (1)

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda denetim yapıyor.

15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA DENETİM (1)

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda denetim yapıyor. Denetimlerde, otogara giren araçlar durdurularak incelenirken, otogarın alt katlarında da aramalar yapılıyor. Denetimler kapsamında yolcuların GBT kontrolleri yapılırken, valizleri açılarak kontrol ediliyor.

Görüntü dökümü:
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-Otogar'ın önünde bekleyen polisler
-Denetimlerden detaylar
-Genel ve detaylar


- İstanbul
Kaynak: DHA
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