15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda çarşıları su bastı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda çarşıları su bastı

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda çarşıları su bastı Çevre düzenlemesinde "hatalı asfaltlama" yapıldı iddiası İstanbul'da dün gece etkili olan yağmurun ardından 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın alt katlarını su bastı.

15.06.2020 17:42 | Son Güncelleme: 15.06.2020 18:24

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda çarşıları su bastı

Çevre düzenlemesinde "hatalı asfaltlama" yapıldı iddiası

İSTANBUL - İstanbul'da dün gece etkili olan yağmurun ardından 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın alt katlarını su bastı. Su baskınını İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı hatalı asfaltlama çalışmasına bağlayan esnaf, her yağışın ardından bu duruma geldiklerini söyledi.

İstanbul'da dün gece etkili olan yağmur nedeniyle Bayrampaşa'da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın alt katlarında bulunan dükkanları su bastı. Çok sayıda iş yerinin bulunduğu çarşıdaki esnaflar, kendi imkanlarıyla içeride biriken suyu tahliye etmeye çalıştı. Her yağışın ardından bu durumun yaşandığını ifade eden esnaf, yapılan hatalı asfaltlama çalışmasının su baskınlarına neden olduğunu iddia etti. Tavandan sızan suyun iş yerlerine girmemesi için branda çekilerek önlenmeye çalışıldı.

"Görünen yerleri yapıyor, görünmeyen yerlere bakmıyor"

İzolasyon yapmadan asfalt döküldüğü için eskisinden daha kötü olduğunu söyleyen 20 yıllık otogar esnafı, "Belediyeye bağlı değilken buranın hali perişandı, belediyeye bağlandı daha kötü oldu. Üst katları yapmışlar buraları yapamıyorlar bir türlü. Benim dükkanımda iş yok. Buraya kimse girmiyor. Bu alt kat mimlendi. Belediye burasının yönetimini aldıktan sonra iyice battı burası. Bizden aidat istiyorlar ama buralara hiç bakmıyorlar. Benim dükkanıma sudan müşteri giremiyor. Asfaltı kazıdılar izolasyon yapmadan asfalt döktüler eskisinden beter oldu. Eskiden de vardı ama bu kadar yoktu. Gece yağan yağmur olduğu gibi aşağıya akıyor. Hala daha sızıyor kalan damlalar. İmamoğlu Eminönü'ndeki görünen yerleri yapıyor görünmeyen yerlere bakmıyor. Buradaki esnafın hali nice" dedi.

"Asfaltı kazıdılar ondan sonra yağmur suyu almaya başladı"

Çözüm için dükkanların üzerine branda çekildiğini söyleyen esnaf Murat Hamzaoğlu, "Sadece bugün değil geçen ay da bastı. Daha önceden böyle bir olay yoktu. Yukarısı asfalt yapıldı. Asfaltı kazıdılar ondan sonra yağmur suyu almaya başladı. Bütün dükkanlar mahvoldu. Branda çektiler. Bekliyoruz yetkilileri. Her yağmur yağdığında burası bu şekilde oluyor" diye konuştu.

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda çarşıları su bastı

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

İllerin koronavirüs karnesi çıkarıldı! Sosyal mesafe kuralına en az ve en çok uyan kentlerimiz belli oldu Haber
İllerin koronavirüs karnesi çıkarıldı! Sosyal mesafe kuralına en az ve en çok uyan kentlerimiz belli oldu
Pompalı tüfekli cinayet anı saniye saniye kamerada! Haber
Pompalı tüfekli cinayet anı saniye saniye kamerada!
AB'den tedarik sorunu itirafı: Şirketler için Türkiye şu anda oldukça cazip Haber
AB'den tedarik sorunu itirafı: Şirketler için Türkiye şu anda oldukça cazip
Yeni Zelanda'da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi Haber
Yeni Zelanda'da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi
Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri Haber
Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri
Söylediği sözler sonrası işinden olan tır şoförü, Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Hatay Belediyesi'nde işe başladı Haber
Söylediği sözler sonrası işinden olan tır şoförü, Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Hatay Belediyesi'nde işe başladı
Club Brugge, Galatasaray'dan kiraladığı Diagne'nin sözleşmesini feshetti
Club Brugge, Galatasaray'dan kiraladığı Diagne'nin sözleşmesini feshetti
Karslı esnaf, 120 TL yerine 120 bin TL ödeme yapan müşterisinin parasını iade etti
Karslı esnaf, 120 TL yerine 120 bin TL ödeme yapan müşterisinin parasını iade etti
Deprem Bilimci Profesör Ercan, Bingöl depreminin ardından deprem beklenen 4 ilimizi uyardı
Deprem Bilimci Profesör Ercan, Bingöl depreminin ardından deprem beklenen 4 ilimizi uyardı
Kolide havasızlıktan boğularak telef olan 4 piton, X-ray'de görüldü
Kolide havasızlıktan boğularak telef olan 4 piton, X-ray'de görüldü
Son Dakika: İstanbul'da Haziran sonuna kadar toplu gösteri, karşılama ve uğurlama kısıtlandı
Son Dakika: İstanbul'da Haziran sonuna kadar toplu gösteri, karşılama ve uğurlama kısıtlandı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel uyardı uyardı: Vakalarda 10 günlük artış olursa yeni tedbirler almamız gerekebilir
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel uyardı uyardı: Vakalarda 10 günlük artış olursa yeni tedbirler almamız...
Maddi zorluk yaşadığını söyleyen Demet Akalın, boğaz kenarında restoran açtı! Twitter'dan tepki yağdı
Maddi zorluk yaşadığını söyleyen Demet Akalın, boğaz kenarında restoran açtı! Twitter'dan tepki yağdı
Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan Thiago Silva'yı Tottenham'a istiyor
Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan Thiago Silva'yı Tottenham'a istiyor
Alex'ten Muslera paylaşımı: Kardeşim, Allah seni korusun ve güç versin
Alex'ten Muslera paylaşımı: Kardeşim, Allah seni korusun ve güç versin
Dur ihtarına uymayan sürücünün aracından 1 milyon lira değerinde uyuşturucu çıktı
Dur ihtarına uymayan sürücünün aracından 1 milyon lira değerinde uyuşturucu çıktı
Türkiye'nin ürettiği yüksek hızlı tren 30 Ağustos'ta raylara inecek
Türkiye'nin ürettiği yüksek hızlı tren 30 Ağustos'ta raylara inecek
Sulakyurt Belediye Başkanı'nın ilçede vaka görülmemesine gösterdiği gerekçe gülümsetti
Sulakyurt Belediye Başkanı'nın ilçede vaka görülmemesine gösterdiği gerekçe gülümsetti
Adalet Bakanı Gül'e soruldu: Ayasofya'nın ibadete açılmasının önündeki hukuki engel nedir?
Adalet Bakanı Gül'e soruldu: Ayasofya'nın ibadete açılmasının önündeki hukuki engel nedir?
Kavşağa hızlı giren otomobil taklalar attı! Kaza anı saniye saniye kamerada
Kavşağa hızlı giren otomobil taklalar attı! Kaza anı saniye saniye kamerada
Depremde yıkılan evden 2 saat önce ayrılan 9 kişilik aile faciadan kurtuldu
Depremde yıkılan evden 2 saat önce ayrılan 9 kişilik aile faciadan kurtuldu
İki mahallenin gençleri arasında çatışma çıktı! 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
İki mahallenin gençleri arasında çatışma çıktı! 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Depremde şehit olan korucunun naaşı hastaneye getirildi
Depremde şehit olan korucunun naaşı hastaneye getirildi
Başak Demirtaş, kendisine yapılan hakarete karşı destek verenlere teşekkür etti
Başak Demirtaş, kendisine yapılan hakarete karşı destek verenlere teşekkür etti
Gaziantep FK ile Ankaragücü 1-1 berabere kaldı
Gaziantep FK ile Ankaragücü 1-1 berabere kaldı
Bingöl'deki 5.7'lik depremin etkisi gün ağarınca ortaya çıktı
Bingöl'deki 5.7'lik depremin etkisi gün ağarınca ortaya çıktı
İstanbul Üniversitesi, Bingöl depreminin ön inceleme raporunu yayınladı
İstanbul Üniversitesi, Bingöl depreminin ön inceleme raporunu yayınladı
F.Bahçe yönetimi, nargile içerken görüntülenen Kruse'nin bileti kesti
F.Bahçe yönetimi, nargile içerken görüntülenen Kruse'nin bileti kesti
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik 'Yeni bir kısıtlama olacak mı?' sorusuna yanıt verdi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Yeni bir kısıtlama olacak mı?" sorusuna yanıt verdi
Nijerya'da eski güzellik kraliçesinin sır ölümü
Nijerya'da eski güzellik kraliçesinin sır ölümü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Leyla Güven Donald Trump Abdülhamit Gül Mustafa Şentop
Magazin Sıla Acun Ilıcalı Ezgi Eyüboğlu Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Okan Buruk Metin Oktay Gökhan Gönül Emre Belözoğlu
Daha Fazla Bingöl Deprem Karlıova Galatasaray
Şu an buradasınız: 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda çarşıları su bastı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.6.2020 18:59:38. #1.14#
title