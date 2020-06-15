15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda çarşıları su bastı İstanbul'da dün gece etkili olan yağmurun ardından 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın alt katlarını su bastı.

İstanbul'da dün gece etkili olan yağmurun ardından 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın alt katlarını su bastı. Su baskınını İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı hatalı asfaltlama çalışmasına bağlayan esnaf, her yağışın ardından bu duruma geldiklerini söyledi.

İstanbul'da dün gece etkili olan yağmur nedeniyle Bayrampaşa'da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın alt katlarında bulunan dükkanları su bastı. Çok sayıda iş yerinin bulunduğu çarşıdaki esnaflar, kendi imkanlarıyla içeride biriken suyu tahliye etmeye çalıştı. Her yağışın ardından bu durumun yaşandığını ifade eden esnaf, yapılan hatalı asfaltlama çalışmasının su baskınlarına neden olduğunu iddia etti. Tavandan sızan suyun iş yerlerine girmemesi için branda çekilerek önlenmeye çalışıldı.

"GÖRÜNEN YERLERİ YAPIYOR, GÖRÜNMEYEN YERLERE BAKMIYOR"

İzolasyon yapmadan asfalt döküldüğü için eskisinden daha kötü olduğunu söyleyen 20 yıllık otogar esnafı, "Belediyeye bağlı değilken buranın hali perişandı, belediyeye bağlandı daha kötü oldu. Üst katları yapmışlar buraları yapamıyorlar bir türlü. Benim dükkanımda iş yok. Buraya kimse girmiyor. Bu alt kat mimlendi. Belediye burasının yönetimini aldıktan sonra iyice battı burası. Bizden aidat istiyorlar ama buralara hiç bakmıyorlar. Benim dükkanıma sudan müşteri giremiyor. Asfaltı kazıdılar izolasyon yapmadan asfalt döktüler eskisinden beter oldu. Eskiden de vardı ama bu kadar yoktu. Gece yağan yağmur olduğu gibi aşağıya akıyor. Hala daha sızıyor kalan damlalar. İmamoğlu Eminönü'ndeki görünen yerleri yapıyor görünmeyen yerlere bakmıyor. Buradaki esnafın hali nice" dedi.

"ASFALTI KAZIDILAR ONDAN SONRA YAĞMUR SUYU ALMAYA BAŞLADI"

Çözüm için dükkanların üzerine branda çekildiğini söyleyen esnaf Murat Hamzaoğlu, "Sadece bugün değil geçen ay da bastı. Daha önceden böyle bir olay yoktu. Yukarısı asfalt yapıldı. Asfaltı kazıdılar ondan sonra yağmur suyu almaya başladı. Bütün dükkanlar mahvoldu. Branda çektiler. Bekliyoruz yetkilileri. Her yağmur yağdığında burası bu şekilde oluyor" diye konuştu.

(Serdar Ünal/İHA)

Kaynak: İHA