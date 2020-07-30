15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bayram yoğunluğu
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15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bayram yoğunluğu

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bayram yoğunluğu Kurban Bayramı'na birkaç gün kala İstanbul dışına gitmek isteyen vatandaşlar 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda akşam saatlerinde yoğunluk oluşturdu.

30.07.2020 00:24 | Son Güncelleme: 30.07.2020 08:38

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bayram yoğunluğu

İSTANBUL - Kurban Bayramı'na birkaç gün kala İstanbul dışına gitmek isteyen vatandaşlar 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda akşam saatlerinde yoğunluk oluşturdu.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala İstanbul dışına gitmek isteyen vatandaşlar akşam saatlerinde 15 Temmuz Demokrasi Otogarına akın etti. Gündüz saatlerinde önceki yıllar göre boş kalan otogarda, akşam saatlerinde yoğunluk oluştu. Otogarda otobüsünün kalkacağı vakti bekleyen vatandaşların sosyal mesafe kuralını unuttukları ve bazı vatandaşların da maskeyi çenesinin altında taktığı görüldü.

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bayram yoğunluğu

Kaynak: İHA

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