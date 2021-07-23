15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bayram dönüşü yoğunluğu yaşanıyor

Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçiren İstanbulluların kente dönmeye başlamasıyla 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk yaşanıyor.

Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçiren İstanbulluların kente dönmeye başlamasıyla 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk yaşanıyor.

9 günlük bayram tatili için memleketlerine veya tatil beldelerine giden vatandaşlar, İstanbul'a dönüş yolculuğuna başladı.

İstanbul'a dönüşlerde şehirlerarası otobüsleri tercih eden vatandaşlar, Esenler'deki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk oluşturdu.

Bir otobüs firması yetkilisi Yusuf Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dönüş yoğunluğunun bugün başlayıp pazar günü geceye kadar süreceğini dile getirerek, "Kurban Bayramı'ndan önce İstanbul'dan gidişler yoğundu, şu an bayram dönüşü olarak yolcularımızı memleketlerinden getiriyoruz. Yoğunluk şu an Anadolu'dan buraya doğru" dedi.

Otobüs firması çalışanı Nihat Uçar ise İstanbul'dan giden araçların genel olarak boş olduğunu belirterek, "Dönüşlerde bir hafta boyunca yoğunluk olur. Buradan gidişlerde sıra araçları boş olduğu için ek sefer düzenlemeye gerek yok" diye konuştu.

Başka bir otobüs firması görevlisi Remzi Kurşungöz ise İstanbul'dan gidişlerde yoğunluğun bittiğini, dönüşlerde ise araçlarda yer olmadığını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş