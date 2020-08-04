15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA BAYRAM DÖNÜŞÜ HAREKETLİLİĞİ
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15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA BAYRAM DÖNÜŞÜ HAREKETLİLİĞİ

Kurban Bayramı tatilinin bitmesinin arından İstanbul dışına çıkan vatandaşların dönüşüyle 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda hareketlilik başladı.

04.08.2020 10:34 | Son Güncelleme: 04.08.2020 10:41

Kurban Bayramı tatilinin bitmesinin arından İstanbul dışına çıkan vatandaşların dönüşüyle 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda hareketlilik başladı. Sabah saatlerinde şehir dışından gelen otobüsler nedeniyle otogarda yoğunluk oluştu.

Kurban Bayramı nedeniyle 4 günlük tatilin ardından şehir dışına çıkan vatandaşlar, İstanbul'a gelmeye başladı. 15 Temmuz Demokrasi Otogarında bayram dönüşü hareketlilik yaşandı. Kurban Bayramı nedeniyle memleketlerine giden pek çok vatandaşın bayram dönüşü kurban eti ve yiyecek getirdiği görüldü. Kimi vatandaşlar servis kullanarak, kimi de taksilerle otogardan ayrıldı. Sabah saatlerinde Amasya'dan dönen Sevinç Canpolat, "Amasya'dan geliyoruz. Ailemi ziyaret ettim. Sakin bir bayramdı. Koronavirüs nedeniyle çok dışarı da çıkmadık. İşe başlayacağım o yüzden geldim. Güzel bir tatil oldu" dedi.

Samsun'dan dönen İsmail Karamısır da "Tatilimizi yaptık geldik. Kışlık bakliyatımızı, kurban etimizi getirdik. Yaklaşık 10 gün kaldım. Kurbanımızı kestik, işlerimizi hallettik döndük. Artık tatil bitti, işe başlayacağım" diye konuştu.

15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA BAYRAM DÖNÜŞÜ HAREKETLİLİĞİ

Kaynak: DHA

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