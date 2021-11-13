15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda ara tatil yoğunluğu

İSTANBUL (DHA) - Ahmet YEŞİLMEN/ , 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda okulların ara tatile girmesiyle yoğunluk oluştu.

İlk ve orta öğretim okulları ara tatile girdi. 9 günlük ara tatil nedeniyle 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk oluştu.

"DERSLER DE EĞLENCELİ OLUYOR"

"İSTANBUL'A TATİL AMAÇLI GELDİK"

Ada Öksüz, "Annemin de dediği gibi buraya tatil için geldik. Birlikte sinemaya, tiyatroya gideceğiz. Eğleneceğiz. Oyunlar oynayacağız, ders çalışacağız. Arkadaşlarımı ve ders yapmayı özleyeceğim" dedi. Ablasıyla beraber oyun oynayacağını söyleyen Su Öksüz, "Ben ablamla beraber oyun oynayacağım. Sinemaya, tiyatroya gideceğim ve anneannemle bol bol zaman geçireceğim" dedi.