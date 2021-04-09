15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA 8 KİLOGRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA 8 KİLOGRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BAYRAMPAŞA 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda düzenlenen operasyonda, 8 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Son Dakika! Sedat Peker'in de aralarında bulunduğu 63 kişiye yönelik büyük operasyon: Çok sayıda gözaltı var
Son Dakika! Sedat Peker'in de aralarında bulunduğu 63 kişiye yönelik büyük operasyon: Çok sayıda gözaltı var

BAYRAMPAŞA 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda düzenlenen operasyonda, 8 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, 4 kişinin üzerinden, 10 gram bonzai, 7 kilogram toz esrar, 141 gram kubar esrar, 18 sentetik hap, ruhsatsız tabanca, 939 gram eroin, 346 gram metanfetamin ele geçirildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA 8 KİLOGRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA 8 KİLOGRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA 8 KİLOGRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA 8 KİLOGRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA 8 KİLOGRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ziya Selçuk Cahit Özkan Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Hazal Kaya Dilan Çıtak Oğuzhan Koç Demet Özdemir
Spor Ali Koç Cenk Tosun Fatih Terim Ümit Öztürk Burak Yılmaz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ankara Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: 15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA 8 KİLOGRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 10:36:49. #1.14#
title