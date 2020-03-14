- 15 Temmuz Demokrasi Otogarı korona virüse karşı dezenfekte edildi
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- 15 Temmuz Demokrasi Otogarı korona virüse karşı dezenfekte edildi

- 15 Temmuz Demokrasi Otogarı korona virüse karşı dezenfekte edildi 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda da korona virüse karşı dezenfekte edildi.

14.03.2020 18:38 | Son Güncelleme: 14.03.2020 18:40
- 15 Temmuz Demokrasi Otogarı korona virüse karşı dezenfekte edildi

- 15 Temmuz Demokrasi Otogarı korona virüse karşı dezenfekte edildi

İSTANBUL - 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda da korona virüse karşı dezenfekte edildi. Ekipler, otogar içerisinde bulunan yazıhaneler, lavabolar ve otobüslerin içini dezenfekte etti.

Korana virüs Türkiye'de de görülmesiyle tüm ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon işlemleri artırıldı. Her gün binlerce araç ve insanın uğradığı 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda ekipler tarafından dezenfeksiyon işlemi yapıldı. Otogar içerisinde bulunan yazıhaneler, lavabolar, otobüslerin içi ve vatandaşların eşyaları ekipler tarafından dezenfekte edildi. Bazı otobüs firmaları yolcularını korona virüs karşı korumak ve daha iyi hizmet vermek için otobüslerini ve tek tek dezenfekte etti.

"Biz ülke olarak tedbirlerimizi aldık"

Ülke olarak sağlam tedbirler aldığımızı belirten Ercan Avşar, "Otogar da yapılan dezenfekte işlemlerinden çok memnunuz. Virüsten korkuyoruz tabi ki en kısa zamanda umarım çaresi bulunur. Biz ülke olarak tedbirlerimizi aldık okullar tatil edildi ve birçok dezenfekte işlemi yapılıyor" dedi.

"Dezenfekte işlemlerinden memnunuz"

Virüsten sonra temizliğe daha çok dikkat ettiğini söyleyen Eyüp Yalçınkoç, "İstanbul'a daha yeni geldim Rize'den. Orada fazla korkmuyordum, çokta ciddiye almıyordum. Ama Türkiye'de görüldükten sonra biz de önlemlerimizi aldık. Temizliğimize yine dikkat ediyorduk ama şimdi daha fazla dikkat ediyoruz. Dezenfekte işlemlerinden memnunuz ama sadece korona virüsü var diye değil her zaman yapmalılar" şeklinde konuştu.

"Zaten temizlik bizim kültürümüzde olan bir şey"

Özel bir firmada şoför olarak çalışan Volkan Balaban, "Şuan her hangi bir tedirginliğimiz yok. Firmamız gerekli önlemleri aldı. Tüm araçları ilaçlattık. Zaten temizlik bizim kültürümüzde olan bir şey. Herhangi bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Kimse bir tedirginlikte yaşamıyor. Allah'ın izniyle kimseye bir şey olmayacak. Ülke olarak da özellikle sağlık bakanımız bu konu da çok ciddi tedbirler aldı bir sorun olmaz inşallah" ifadelerini kullandı.

- 15 Temmuz Demokrasi Otogarı korona virüse karşı dezenfekte edildi

Kaynak: İHA

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- 15 Temmuz Demokrasi Otogarı korona virüse karşı dezenfekte edildi

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