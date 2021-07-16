'15 Temmuz Demokrasi Müzesi'ne ziyaretçi ilgisi
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'15 Temmuz Demokrasi Müzesi'ne ziyaretçi ilgisi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün açılışı gerçekleştirilen '15 Temmuz Demokrasi Müzesi'ne bugün ziyaretçiler, yoğun ilgi gösterdi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün açılışı gerçekleştirilen '15 Temmuz Demokrasi Müzesi'ne bugün ziyaretçiler, yoğun ilgi gösterdi.

Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi karşısında inşa edilen '15 Temmuz Demokrasi Müzesi', dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devletin zirvesinin katıldığı törenle açıldı. 'Türkiye'de ve dünyada darbeler', 'Bir mermi tehdidi', 'Karanlığa atılmak', 'En uzun gece', 'İz bırakanlar', 'Sela', 'Şehitlere saygı' ve 'Demokrasi nöbetleri' başlıkları altında yer altına inşa edilen 8 salondan oluşan müzede, 15 Temmuz darbe girişimi, özel ses ve görsel efektlerle ziyaretçilere anlatılıyor. Müzenin kapıları, resmi açılışın ardından halka açıldı. Sabah erken saatlerden itibaren ziyaretçiler, müzeye geldi. Müzeyi gezenler, duygusal anlar yaşadı.

Ziyaretçilerden Ramazan Aslan, müzenin yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Gezilmesi, görülmesi gereken bir yer. Gerçeği çok iyi yansıtmışlar. Çok duygulandım, gözlerim yaşardı" dedi.

Hasan Aslan ise müzeyi gezerken duygulandığını belirterek, "İnşallah bir daha yaşanmaz bu tür olaylar" diye konuştu.

'15 Temmuz Demokrasi Müzesi'ne ziyaretçi ilgisi
'15 Temmuz Demokrasi Müzesi'ne ziyaretçi ilgisi
'15 Temmuz Demokrasi Müzesi'ne ziyaretçi ilgisi
'15 Temmuz Demokrasi Müzesi'ne ziyaretçi ilgisi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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