15 Temmuz Demokrasi Müzesi'ne Ziyaretçi İlgisi

Türkiye'nin ilk 15 temmuz konulu müzesi olma özelliğine sahip Gaziantep 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nde ziyaretçi sayısı son 1 haftada ikiye katlandı.

AA muhabirinin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden aldığı bilgiye göre, günümüz teknik olanaklarının kayıt altına aldığı bir toplumsal olayı belgelemesi açısından da bir ilk oluşturan, İstasyon Parkı'ndaki müzede, darbe gecesi yaşananların kronolojik anlatısının yanı sıra ziyaretçide "tanıklık" hissini yaratmak için de deneyim alanları bulunuyor.

Müzede, TRT'deki korsan bildiri yayını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "FaceTime" konuşmasının yer aldığı video yerleştirmesi, halkın selalar eşliğinde sokağa çıktığı anları yansıtan ışık ve ses yerleştirmesi yer alıyor.

Gece yarısından sonra şiddetlenen direniş ve çatışmalar müzede önemli bir yer tutarken, bir başka bölümde ise ziyaretçiler, sanal gerçeklik teknolojisinin yardımıyla TRT'ye yapılan baskın ve korsan bildiri okutulması sırasında yaşananlara tanıklık etme imkanı buluyor.

Müzede, tankların 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kapatmasından başlayarak darbenin bastırıldığına dair 16 Temmuz'da TBMM'de yapılan resmi açıklamaya kadarki süreci anlatan, bir zaman çizgisi izlediğinde kaydedilen görüntülerin farklı açılardan eşzamanlı ve ayrı cihazlar üzerinde gösterildiği bir sergileme tekniği kullanılıyor.

Müzenin dış cephesine ise 15 Temmuz'da hayatını kaybeden şehitleri anmak amacıyla bütün şehitlerin isimlerinin yazıldığı bir anıt duvar yerleştirildi.

Haftalık 2 bin civarında ziyaretçinin gezdiği müze, 9 Temmuz Pazartesi gününden bu yana 4 bin 800 kişi tarafından ziyaret edildi.

Ziyaretçiler hayran kaldı

Ziyaretçilerden Mustafa Bozkurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müzeye gelince o günleri yeniden hatırlayıp duygulandığını dile getirdi.

Türkiye'nin bugüne kadar çok önemli badireler atlattığını anımsatan Bozkurt, şöyle konuştu:

"Burada yeniden duygulandım ama herkes bilsin ki Türkiye tek yumruktur. Kafire, bölücüye, terör örgütlerine ve din altında ülkeyi bölmeye çalışan örgütlere kesinlikle geçit vermez. Türkiye'de bir tane Halisdemir değil, binlerce vardır. Yine duygulandık. Allah binlerce razı olsun, kalanlara sağlık versin. Herkesin de gelip burayı görmesini de temenni ederim."

Mete Dilbudak da müzeyi çok güzel bulduğunu, tarihteki tüm darbeler gibi 15 Temmuz'da hayata geçirilmek istenen darbeye de karşı olduklarını ifade etti.

Türkiye'nin daha refah günlere ulaşmasını beklediklerine, bunun için de geçmişin unutulmaması gerektiğine işaret eden Dilbudak, "Tarihimizden bu yana ne yaşanmışsa bunları unutmamamız gerek. Geçmişini bilmeyen geleceğini kaybeder. Güzel bir çalışma olmuş. Yapanların eline sağlık." dedi.

14 yaşındaki Muharrem Veyis ise müzeyi çok beğendiğini ve herhangi bir eksikle karşılaşmadığını dile getirerek, "Şehitlerimize Allah rahmen eylesin. Burası muhteşem olmuş. Burayı gezdikten sonra çok duygulandım. O gece ben de o meydanlarda olmak isterdim. Bu ülkenin bekasını kim kaybettirmek istiyorsa onların Allah belasını versin. Ülkemiz inşallah sonsuza dek hür ve bağımsız olarak yoluna devam edecektir." diye konuştu.