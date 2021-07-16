15 Temmuz Demokrasi Milli Birlik Günü'nde Şehitlerimiz Kabri Başında Dualarla Anıldı.

15 Temmuz Demokrasi Milli Birlik Günü'nde Şehitlerimiz Kabri Başında Dualarla Anıldı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı kapsamında; saat 11. 00'da Sayın Kaymakamımız Göksu BAYRAM, İlçe Jandarma Komutanı Türkan AYDIN, İlçe Emniyet Amir V. Osman Fatih TÜFEKÇİ, daire amirleri, şehit ailelerimiz ve vatandaşlarımızın katılımlarıyla Şehit Murat AKALIN, Şehit Mehmet Ali TÜTÜNCÜ ve Şehit Dursun AKSOY kabirleri başlarında anıldı. İlçe Müftüsü Dr. Semih ACET tarafından vatanımız için canını feda etmiş tüm şehitlerimize dua edilmiştir.

Kaynak: Habermetre