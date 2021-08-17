15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na Büyükşehir'den Bakım
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15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na Büyükşehir'den Bakım

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na Büyükşehir'den Bakım
Bültenler - Haberler | Güncel

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bulunan süs havuzunda boyama çalışması yaparak görüntü kirliliğini ortadan kaldırdı.

Süs havuzu çevresinde bulunan çiçeklerin ve bitkilerin de yenilenmesiyle meydan yeni bir görünüme kavuştu.

İl genelinde kent estetiğine yönelik çalışmalara ara vermeden devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, il merkezinde yer alan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki süs havuzunun boyasını yeniledi. Hava şartlarından dolayı yıpranan boyayı yenileyen Manisa Büyükşehir Belediyesi, bu çalışmanın yanında süs havuzu etrafında bulunan bitki ve çiçeklerin de bakımlarını yaparak, meydana yeni ve güzel bir görünüm kazandırdı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla şehir merkezinde bulunan ve adeta Manisa'nın sembollerinden biri olan süs havuzunda başlattıkları yenileme çalışmasını tamamladıklarını belirten Kent Estetiği Hakan Göktaş, yapılan çalışmaların vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandığını belirterek, "İl genelinde şehrimizin sembolü olan parkların, havuzların ve benzeri alanların bakımlarını, temizliğini ve onarımlarını yapmayı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımıza daha güzel bir Manisa oluşturmak üzere çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

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