15 Temmuz dart turnuvası tamamlandı
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15 Temmuz dart turnuvası tamamlandı

15 Temmuz dart turnuvası tamamlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Bocce Bowling ve Dart İl Temsilciliğinin düzenlediği 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anma Dart Turnuvası sona erdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Bocce Bowling ve Dart İl Temsilciliğinin düzenlediği 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anma Dart Turnuvası sona erdi.

55 sporcunun kıran kırana mücadele ettiği, hain darbe girişiminin lanetlendiği turnuvadaki mücadele görülmeye değerdi. Çok Amaçlı Spor Salonunda yapılan müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara düzenlenen törenle madalyaları takdim edildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, turnuvada derece alan sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek, başarıların devamını diledi. - KAYSERİ

15 Temmuz dart turnuvası tamamlandı
15 Temmuz dart turnuvası tamamlandı
15 Temmuz dart turnuvası tamamlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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