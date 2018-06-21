15 Temmuz Darbe Girişimiyle İlgili Yazılarıyla Tanınan Gazeteci Ece Sevim Öztürk Tutuklandı

Fethullah Gülen yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan araştırmacı gazeteci Ece Sevim Öztürk, Çarşamba günü tutuklandı.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası 'FETÖ lehine paylaşımlarda bulunduğu' iddiasıyla gazeteci Ece Sevim Öztürk hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca soruşturma başlatılmıştı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Öztürk, "Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan Çağlayan 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili yazılarıyla tanınan Öztürk, 8 Haziran'da gözaltına alınmıştı.

Araştırmacı gazeteci Ece Sevim Öztürk, Twitter hesabından kendisi şu şekilde tanıtıyor:

"15 Temmuz darbe girişiminin ardından sayısız tutuklama yaşandı, ihraçlar gerçekleşti. Ancak ana akım medyada olayları objektif bir bakış açısıyla yorumlayan hiçbir meslektaşım kalmadı.

"Ben de Yenikapı'da çizilen sınırın dışına çıkarak, 15 Temmuz gecesi yaşanan teşebbüsün karanlıkta kalan noktalarına dair araştırmalar yapıyorum. Zira, OHAL'i gerimizde bırakmamızın ve ülke sathında huzura kavuşmamızın öncelikle o gecenin aydınlanmasına bağlı olduğuna inanıyorum."