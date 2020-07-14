15 Temmuz darbe girişimini işaret diliyle anlattılar Akhisar Halk Eğitimi Merkezinde görevli idareci ve öğretmenler, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişi sırasında yaşananları işaret diliyle anlatan klip çekti.

Akhisar Halk Eğitimi Merkezinde görevli idareci ve öğretmenler, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişi sırasında yaşananları işaret diliyle anlatan klip çekti.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, işaret dili tercümanı ve öğretmeni Canan Erhun rehberliğinde hazırlanan klipte 18 idareci ve öğretmen, darbe girişimi gecesi yaşananları işaret diliyle anlattı.

15 Temmuz Demokrasi Marşı eşliğindeki klibin ilçedeki önemli meydanlar ve şehitlikte çekildiği kaydedildi.

Akhisar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Süleyman Erdem, FETÖ'nün Türkiye'nin geleceğine, millet iradesine, milli egemenliğe ve demokrasiye yönelik hain darbe girişimini unutmadıklarını kaydetti.

Kaynak: AA