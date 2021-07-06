15 Temmuz Darbe Girişimine Karşı Kamusal Yaklaşımlar Paneli-2 Yeni
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15 Temmuz Darbe Girişimine Karşı Kamusal Yaklaşımlar Paneli-2 Yeni

15 Temmuz Darbe Girişimine Karşı Kamusal Yaklaşımlar Paneli-2 Yeni
Habermetre - Haberler | Toplum

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 15 Temmuz 2021 tarihinde saat 15: 00'de online "15 Temmuz Darbe Girişimine Karşı Kamusal Yaklaşımlar" Panelinin ikincisini düzenleyecektir.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 15 Temmuz 2021 tarihinde saat 15: 00'de online "15 Temmuz Darbe Girişimine Karşı Kamusal Yaklaşımlar" Panelinin ikincisini düzenleyecektir.

Doç. Dr. Seda H. BOSTANCI moderatörlüğünde, Dr. Ögr. Üyesi Gökmen KANTAR ve Dr. Ögr. Üyesi Gökhan OĞUZ'un konuşmalarıyla gerçekleşecek olan panel, 15 Temmuz 2021 saat 15. 00 itibariyle İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi YouTube kanalından canlı yayınlanacaktır.

TNKÜ İİBF TV YouTube Kanalı: https://www. youtube. com/c/TNKUİİBFTV

Kaynak: Habermetre

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