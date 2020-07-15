15 Temmuz darbe girişiminde hasar gören araçlar TBMM'de sergilendi 15 Temmuz darbe girişiminde hasar gören araçlar TBMM'de sergilendi 15 Temmuz darbe girişiminde hasar gören araçlar TBMM'de sergilendi.

15 Temmuz darbe girişiminde hasar gören araçlar TBMM'de sergilendi

ANKARA - 15 Temmuz darbe girişiminde hasar gören araçlar TBMM'de sergilendi.

Sergilenen hasarlı araçlar arasında tankların ezdiği araçların yanısıra uçak ve helikopterlerden açılan ateşle vurulan ticari taksiler, polis araçları ve sivil vatandaşlara ait otomobiller yer almakta. Hasarlı araçlarda tankların palet izleri ve mermi delikleri rahatça görülebiliyor.

Kaynak: İHA