15 Temmuz darbe girişiminde hasar gören araçlar TBMM'de sergilendi
15 Temmuz darbe girişiminde hasar gören araçlar TBMM'de sergilendi 15 Temmuz darbe girişiminde hasar gören araçlar TBMM'de sergilendi.
15.07.2020 16:27 | Son Güncelleme: 15.07.2020 16:31
15 Temmuz darbe girişiminde hasar gören araçlar TBMM'de sergilendi
ANKARA - 15 Temmuz darbe girişiminde hasar gören araçlar TBMM'de sergilendi.
Sergilenen hasarlı araçlar arasında tankların ezdiği araçların yanısıra uçak ve helikopterlerden açılan ateşle vurulan ticari taksiler, polis araçları ve sivil vatandaşlara ait otomobiller yer almakta. Hasarlı araçlarda tankların palet izleri ve mermi delikleri rahatça görülebiliyor.
Kaynak: İHA