15 Temmuz darbe girişiminde hasar gören araçlar TBMM'de sergilendi
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15 Temmuz darbe girişiminde hasar gören araçlar TBMM'de sergilendi

15 Temmuz darbe girişiminde hasar gören araçlar TBMM'de sergilendi.

15 Temmuz darbe girişiminde hasar gören araçlar TBMM'de sergilendi
15.07.2020 14:57 | Son Güncelleme: 15.07.2020 15:25

15 Temmuz darbe girişiminde hasar gören araçlar TBMM'de sergilendi.

Sergilenen hasarlı araçlar arasında tankların ezdiği araçların yanı sıra uçak ve helikopterlerden açılan ateşle vurulan ticari taksiler, polis araçları ve sivil vatandaşlara ait otomobiller yer almakta. Hasarlı araçlarda tankların palet izleri ve mermi delikleri rahatça görülebiliyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

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