15 Temmuz darbe girişiminde Ankara'da yaralanan polis memuru Murat Cantürk "o günü" unutamıyor Açıklaması

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine Ankara Emniyet Müdürlüğü önünde direnirken helikopterden açılan ateşle yaralanan gazi polis memuru Murat Cantürk, "Hain darbe girişimine karşı hiçbir şekilde korkumuz yoktu.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine Ankara Emniyet Müdürlüğü önünde direnirken helikopterden açılan ateşle yaralanan gazi polis memuru Murat Cantürk, "Hain darbe girişimine karşı hiçbir şekilde korkumuz yoktu. Sadece üzüldüğümüz nokta devletimiz ve milletimiz bu hain darbe girişiminden zarar görüyordu." dedi.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde canını darbecilere karşı siper edenlerden biri olan 32 yaşındaki Murat Cantürk, görevli olduğu Ankara İl Emniyet Müdürlüğü binasını korumak için silah arkadaşlarıyla Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile yolu kapattı.

Bu sırada helikopterden açılan ateş sebebiyle seken şarapnel parçalarıyla vücudunun 4 yerinden yaralanan Cantürk, o gece yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Ağrı Emniyet Müdürlüğünde görevli olan polis memuru Cantürk, darbe gecesi Ankara Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde TOMA operatörü olarak görev yaptığını ve 15 Temmuz günü izinli olduğunu söyledi.

Cantürk, darbe girişimini haberini alır almaz evden çıktığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şubemize geçip arkadaşlarımızla 5 TOMA ile Ankara Emniyet Müdürlüğünün önüne geçerek askeri araçlar geçmesin diye yolu kapattık. Biz yolu kapattıktan sonra askeri araçlar arkamızdan gelip bize ateş açmaya başladı, biz yine yolu açmadık. Bunlar TOMA'ları yolda sağa sola ittirerek geçmeye çalıştılar. Daha sonra biz TOMA'lardan inip yaklaşık 50 polis arkadaş slogan atarak tankların üzerine yürümeye başladık. Hedef gözetmeksizin makineli tüfeklerle bize ateş açmaya başladılar. Birkaç polis ağabeyimiz yerde yatıyordu muhtemelen şehit oldular. Sonradan akıbetlerini öğrenemedim. Yaralı arkadaşlarımız da vardı. Ben de bir aracı siper edinip onlara gerekli karşılığı verdim"

Yaralı polislerin yardımına vatandaş koştu

Üstlerinden geçen helikopterin polis grubuna ateş açtığını ve asfalttan seken şarapnel parçalarıyla vücudunun 4 yerinden yaralandığını ifade eden Cantürk, kendisiyle yaralanan polis memurlarını sivil bir vatandaşın hastaneye götürdüğünü anlattı.

Cantürk, o gece yaşananları unutamadığını ifade ederek, "Hastanede gerekli tedaviyi ayakta gördük. Allah'a şükür herhangi bir sıkıntımız yoktu. Bir saatlik rutin bir tedaviden sonra tekrar görev yerimize dönerek çalışmaya devam ettik. Sabaha doğru biz yine İl Emniyet Müdürlüğü önündeydik. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Jandarma Genel Komutanlığı bombalanırken seslerini duyabiliyorduk ama bizim görev yerimiz Emniyet Müdürlüğü önündeydi. Sabaha karşı zaten darbeci askerleri Ankara İl Emniyet Müdürlüğü önünden püskürtmüştük." diye konuştu.

Darbe girişimini öğrenince ailesi ve nişanlısı ile vedalaştı

Darbe girişimini öğrendikten sonra ailesi ve nişanlısıyla vedalaşıp helalleştiğini aktaran Cantürk, şunları kaydetti:

"O gün ölümü göze almıştık, direkt görev yerimize geçtik, aklımızda hiç ölüm korkusu yoktu. Zaten ölürsek şehit olacağımızı bildiğimiz bir inanca sahibiz. Hain darbe girişimine karşı hiçbir şekilde korkumuz yoktu. Sadece üzüldüğümüz nokta devletimiz ve milletimiz bu hain darbe girişiminden zarar görüyordu. O gece aklımızdaki tek düşünce buydu. İlk başlarda onları Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı askerler olarak gördük. Bize ateş açmaya başladıklarında işin rengi değişti. İlk başta tereddütte kaldık. Onlar bize ateş açmaya başlayınca biz de onlara gerekli karşılığı verdik."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez