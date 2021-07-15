15 Temmuz darbe girişimi videosunu izleyen küçük çocuk gözyaşlarını tutamadı
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15 Temmuz darbe girişimi videosunu izleyen küçük çocuk gözyaşlarını tutamadı

İhlas Haber Ajansı / Çağrı Korkmaz - Haberler | Güncel

15 Temmuz darbe girişimi videosunu izleyen küçük çocuk gözyaşlarını tutamadı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından 15 Temmuz şehitlerin anısına hazırlanan klipi televizyonda izleyen küçük çocuk gözyaşlarını tutamadı.

15 Temmuz darbe girişimi videosunu izleyen küçük çocuk gözyaşlarını tutamadı

ERZURUM - Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından 15 Temmuz şehitlerin anısına hazırlanan klipi televizyonda izleyen küçük çocuk gözyaşlarını tutamadı.

Fethullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz gecesi kalkıştıkları hain darbe girişiminde şehit olanların anısına Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan klipi televizyon da izleyen 5 yaşında ki Erzurumlu Göktuğ Eğilmez gözyaşlarını tutamadı.

Televizyon karşısında gözyaşlarına boğulan küçük çocuk sosyal medyada ilgi gördü. 'Gözünü kırpmadan bile bile şehit olmayı bilmişler' diyerek ağlamaya başlayan minik Eğilmez izleyenlere duygusal anlar yaşattı.

15 Temmuz darbe girişimi videosunu izleyen küçük çocuk gözyaşlarını tutamadı
15 Temmuz darbe girişimi videosunu izleyen küçük çocuk gözyaşlarını tutamadı
15 Temmuz darbe girişimi videosunu izleyen küçük çocuk gözyaşlarını tutamadı
15 Temmuz darbe girişimi videosunu izleyen küçük çocuk gözyaşlarını tutamadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Çağrı Korkmaz

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