15 Temmuz Darbe Girişimi ve Küresel Güç Merkezlerinin Hedefindeki Türkiye Yeni
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15 Temmuz Darbe Girişimi ve Küresel Güç Merkezlerinin Hedefindeki Türkiye Yeni

15 Temmuz Darbe Girişimi ve Küresel Güç Merkezlerinin Hedefindeki Türkiye Yeni
Habermetre - Haberler | Toplum

Haberler15 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 11. 00'de Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu'nda "15 Temmuz Darbe Girişimi ve Küresel Güç Merkezlerinin Hedefindeki Türkiye" konulu konferans düzenlenecektir.

NKÜ - Haberler15 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 11. 00'de Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu'nda "15 Temmuz Darbe Girişimi ve Küresel Güç Merkezlerinin Hedefindeki Türkiye" konulu konferans düzenlenecektir. Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celalettin VATANDAŞ'ın konuşmacı olarak katılacağı konferans sonrasında "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" isimli fotoğraf sergisi düzenlenecektir.

Kaynak: Habermetre

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