15 Temmuz darbe girişimi sırasında Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulunda yaşananlara ilişkin davada...
15 Temmuz darbe girişimi sırasında Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulunda yaşananlara ilişkin davada karar açıklandı.
15 Temmuz darbe girişimi sırasında Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulunda yaşananlara ilişkin davada karar açıklandı. 8 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 25 sanığa da müebbet hapis cezası verildi. - ANKARA
Kaynak: İHA
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