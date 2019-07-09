15 Temmuz Darbe Girişimi'nde Sualtı Taarruz ile Kurtarma ve Sualtı Komutanlıklarındaki faaliyetlere...
15 Temmuz Darbe Girişimi'nde Sualtı Taarruz ile Kurtarma ve Sualtı Komutanlıklarındaki faaliyetlere ilişkin davada mütalaasını açıklayan savcı, 44 sanığın "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.
15 Temmuz Darbe Girişimi'nde Sualtı Taarruz ile Kurtarma ve Sualtı Komutanlıklarındaki faaliyetlere ilişkin davada mütalaasını açıklayan savcı, 44 sanığın "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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