15 Temmuz Darbe Girişimi Kısa Film Oldu

UŞAK Belediyesi, Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde yaşananları kısa filme dönüştürdü.



Uşak'ta, 15 Temmuz şehidi Cumhurbaşkanlığı koruma polisi Mehmet Çetin'in kabri başında başlayan 6 dakika 27 saniyeden oluşan kısa filmde, darbe gecesine ait gerçek görüntülere ve canlandırmalara yer verildi. Uşak Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncularının gönüllü rol aldığı ve tamamı belediyenin imkanlarıyla basın birimi tarafından çekilen filmin yönetmenliğini Yusuf Yurtsever yaptı. Filmde Ak Partili Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan da oynadı.



Yönetmen Yusuf Yurtsever, bir aylık bir emeğin ürünü olan kısa filmin çekimleri sırasında vatandaşlardan aldıkları tepkilerin kendilerini gururlandırdığını belirtip, "Bu milletin ne denli yüce gönüllü olduğunu, her fırsatta tekrar görüyoruz. Vatandaşlarımız çekimlerimiz sırasında yeni bir darbe girişimi olduğunu düşünerek, hemen reaksiyon gösterdi. Ortaya çıkan film, işte bu kadim milletin eseridir. Kurşunların karşısında duran Türk Milleti, tanklara meydan okuyan bu halk, sahip olduğu vatanı kimseye peşkeş çektirmeyeceğini bizlere bir kez daha kanıtladı" dedi.



'FİLMİN SENARYOSU MİLLETE AİT'



Filmin metin yazarları arasında yer alan Uşak Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni ve Tiyatro, Drama Uygulama Eğitmeni Murat Çubukçu ise, "Filmin senaryosunu kadim milletimiz yazdı. Bizler yalnızca gözyaşı ve kanla yazılan bu destanı film için uygun şekillerde kaleme döktük. Hem yazarken, hem de izlerken, o günlere yeniden gittik. 15 Temmuz, inancın, dik duruşun, fedakarlığın, vatan sevgisinin adı oldu" diye konuştu. - Uşak