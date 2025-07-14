15 Temmuz Darbe Girişimi hangi yıl oldu, bu sene 15 Temmuz'un kaçıncı yıl dönümü?

Bu yıl 15 Temmuz darbe girişimi yıldönümü Salı gününe denk geliyor. Türkiye o hain girişimi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında 'Zaferin Adı Türkiye' temasıyla anacak. Peki, 15 Temmuz Darbe Girişimi hangi yıl oldu?

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ HANGİ YIL OLDU?

15 Temmuz 2016 tarihinde Cumhuriyetimizi, Anayasal Düzenimizi bozmaya, Devletimizi yıkmaya ve Milli İrademize karşı insanların dini duygularını sömüren FETÖ/PDY hain terör örgütü tarafından darbe girişimi düzenlendi.

Meclisimize, demokrasimize, Cumhuriyetimize, aydınlık yarınlarımıza ve şanlı ordumuza karşı FETÖ cü hainler tarafından yapılmaya çalışılmış bu silahlı darbe girişimi Cumhurbaşkanımız önderliğinde Milletimizin azim ve kararlılığıyla başarısızlığa uğratılmıştır.

Fethullahçı Terör Örgütü mensupları tarafından 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen hain darbe girişiminin bozguna uğratılmasının 9. yıl dönümünde milletimizin bu demokrasi zaferini kutluyoruz. Bugün doğrudan istiklal ve istikbalimize yönelik olarak gerçekleştirilen 15 Temmuz hain darbe girişiminin 9.yıldönümüdür.