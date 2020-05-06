15 Temmuz darbe girişimi bu kez Fransızca anlatıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

15 Temmuz darbe girişimi bu kez Fransızca anlatıldı

15 Temmuz darbe girişimi bu kez Fransızca anlatıldı
06.05.2020 22:15 | Son Güncelleme: 06.05.2020 22:16

15 Temmuz darbe girişimi bu kez Fransızca anlatıldı İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın, Fetullahçı Terör Örgütü üyelerinin 15 Temmuz 2016'da düzenlediği ve ülke genelinde 251 vatandaşın şehit olduğu darbe girişimi ile ilgili yaşananları kaleme aldığı '15 Temmuz Kıyam(et) Gecesi ve...

15 Temmuz darbe girişimi bu kez Fransızca anlatıldı

İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın, Fetullahçı Terör Örgütü üyelerinin 15 Temmuz 2016'da düzenlediği ve ülke genelinde 251 vatandaşın şehit olduğu darbe girişimi ile ilgili yaşananları kaleme aldığı '15 Temmuz Kıyam(et) Gecesi ve Milli Vuruş' başlıklı kitabı Fransızca'ya da çevrildi. İki yıl önce 228 sayfa olarak 15 Temmuz'un yıl dönümünde yayınlanan kitap 8. baskısını yaparken, daha önce İngilizce Rusça olarak da raflardaki yerini almıştı.

Emrindeki polislere FETÖ/PDY üyesi cuntacılara karşı "Hiç kimse silah teslim etmeyecek" diyerek İstanbul'da verilen mücadeleyi yönlendiren İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın, o tarihte yaşananları kaleme aldığı '15 Temmuz Kıyam(et) Gecesi ve Milli Vuruş' başlıklı kitabı BETA yayınları tarafından Fransızca'ya çevrildi. İki yıl önce 228 sayfa olarak 15 Temmuz'un yıl dönümünde yayınlanan kitap 8. baskısını gerçekleştirirken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ekiplerini mermi sağanağı altında yönlendiren Çalışkan, pek çok hadiseye ışık tutan belgeleri kitapta toplamıştı.

Çalışkan'ın Fransızcaya çevrilen kitabında 15 Temmuz ile ilgili görüntülere ulaşılabilecek karekod uygulaması da yer alıyor. Eserin en son sayfalarına yerleştirilen, darbe gecesine ait görüntü ve diyalogların bulunduğu videolar "karekod" sistemiyle izlenebilir hale getirilerek okuyucuların istifadesine de sunuldu. İngilizce ve Rusçanın ardından Fransızca dilde basılıp o ülkedeki raflarda yer alması Fransız kamuoyuna 15 Temmuz gerçeklerinin aktarılması açısından da büyük önem taşıyor.

FETÖ/PDY'nin örgütsel kodlarını gözler önüne seren ve yıllar içinde oluşturulan yapıyı şekillendiren hücre yapılanmaları bu kitapta deşifre olurken, bu yıl içerisinde aynı kitabın 2 ayrı dile daha tercüme edilip, yayınlanacağı kaydedildi. Ayrıca kitaplarla ilgili verilen bir diğer ayrıntı ise; kitabın Türkçe baskısı üzerinden belgeselinin çekilip, bitirildiği ve bu yıl içinde bazı televizyon kanallarında yayımlanacağı yönünde.

Kitabın değişik dillerde yayınlanmasıyla FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz kanlı darbe girişiminde gerçekleştirdiği vahşetin, yabancı devlet yöneticileri ve vatandaşlara duyurulmasının yanında, FETÖ'nün şu an yaşadıkları ülkeler için de tehlikeli olduğu hatırlatılıyor.

15 Temmuz darbe girişimi bu kez Fransızca anlatıldı

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, vaka sayısındaki iki günlük artışın nedenini anlattı Haber
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, vaka sayısındaki iki günlük artışın nedenini anlattı
Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ile evlenecek iddialarına yanıt verdi Haber
Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ile evlenecek iddialarına yanıt verdi
Son dakika: 24 ilde hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağının detayları netleşti! Anneler Günü unutulmadı Haber
Son dakika: 24 ilde hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağının detayları netleşti! Anneler Günü unutulmadı
Darbe tartışmalarına Davutoğlu da katıldı: Gündemi değiştirmeye çalışıyorlar Haber
Darbe tartışmalarına Davutoğlu da katıldı: Gündemi değiştirmeye çalışıyorlar
Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı Haber
Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı
Koronavirüsle ilgili önemli bir buluşun eşiğinde olan bilim insanı, başından vurularak öldürüldü Haber
Koronavirüsle ilgili önemli bir buluşun eşiğinde olan bilim insanı, başından vurularak öldürüldü
Çin'de bir adam engelli annesini diri diri gömdü, kadın 3 gün sonra kurtarıldı
Çin'de bir adam engelli annesini diri diri gömdü, kadın 3 gün sonra kurtarıldı
New York'ta endişelendiren korona istatistiği: Hastaların yüzde 84'ü dışarı çıkmayanlardan
New York'ta endişelendiren korona istatistiği: Hastaların yüzde 84'ü dışarı çıkmayanlardan
Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi
Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi
Arızalı aracı değiştirilmeyen vatandaş, aracına astığı afişlerle firmayı ifşa etti
Arızalı aracı değiştirilmeyen vatandaş, aracına astığı afişlerle firmayı ifşa etti
Türkiye'nin zehri en ölümcül yılanı Hakkari'de görüldü
Türkiye'nin zehri en ölümcül yılanı Hakkari'de görüldü
Türkiye'de mutlu olduğunu söyleyen Falcao'dan, çocuklarıyla evde oturan kadınlara övgü: Şapka çıkarıyorum
Türkiye'de mutlu olduğunu söyleyen Falcao'dan, çocuklarıyla evde oturan kadınlara övgü: Şapka çıkarıyorum
Ayakta duracak yer bile yok! Yolcu kısıtlamasına rağmen İETT otobüsü tıka basa doldu
Ayakta duracak yer bile yok! Yolcu kısıtlamasına rağmen İETT otobüsü tıka basa doldu
Yunanistan, Türk jetleriyle it dalaşına girdik dedi, video yayınladı
Yunanistan, Türk jetleriyle it dalaşına girdik dedi, video yayınladı
Sevgilisi Sevcan Yaşar'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle karakolluk olan Sermiyan Midyat, kendisini savundu
Sevgilisi Sevcan Yaşar'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle karakolluk olan Sermiyan Midyat, kendisini savundu
Son Dakika: EPDK, mevzuata aykırı fatura düzenlediği gerekçesiyle İGDAŞ'a soruşturma açtı
Son Dakika: EPDK, mevzuata aykırı fatura düzenlediği gerekçesiyle İGDAŞ'a soruşturma açtı
2,5 yaşındaki minik Derin'den yasağa uymayanlara şirin tepki: Sizi doktora götürürüm, iğne yapar 'cıss' diye
2,5 yaşındaki minik Derin'den yasağa uymayanlara şirin tepki: Sizi doktora götürürüm, iğne yapar 'cıss' diye
Survivor'da yarışma stratejisi tutmayan Mert'e Aycan'dan tepki: Bundan sonra ben yokum
Survivor'da yarışma stratejisi tutmayan Mert'e Aycan'dan tepki: Bundan sonra ben yokum
Maldivler'den getirilen 209 Türk, Kırşehir'de gözetim altında tutulacakları yurda yerleştirildi
Maldivler'den getirilen 209 Türk, Kırşehir'de gözetim altında tutulacakları yurda yerleştirildi
Terörist elebaşı Fethullah Gülen'in yeğeni, FETÖ'den yargılandığı davada tahliye edildi
Terörist elebaşı Fethullah Gülen'in yeğeni, FETÖ'den yargılandığı davada tahliye edildi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstiklal Caddesi'ndeki kalabalığı eleştirdi: İyi bir görüntü vermedi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstiklal Caddesi'ndeki kalabalığı eleştirdi: İyi bir görüntü vermedi
Köpekleri birbirine saldırtan şahıs, zincirli köpeğe tekme attı
Köpekleri birbirine saldırtan şahıs, zincirli köpeğe tekme attı
Yurt dışından gelerek 14 gün karantinada tutulan adam, odasını kullandığı öğrencilere burs verecek
Yurt dışından gelerek 14 gün karantinada tutulan adam, odasını kullandığı öğrencilere burs verecek
350 yerine 330 gramlık pide satan fırıncı: Bu Ramazan pidesi değil, ekmek pidesi
350 yerine 330 gramlık pide satan fırıncı: Bu Ramazan pidesi değil, ekmek pidesi
Son dakika: Geç fatura kestiği için soruşturma açılan İGDAŞ'tan açıklama geldi: EPDK'nın haberi vardı
Son dakika: Geç fatura kestiği için soruşturma açılan İGDAŞ'tan açıklama geldi: EPDK'nın haberi vardı
ABD'de koronavirüs nedeniyle 6 Mayıs'ta 2 bin 360 kişi hayatını kaybetti
ABD'de koronavirüs nedeniyle 6 Mayıs'ta 2 bin 360 kişi hayatını kaybetti
Kontrollü sosyal hayat döneminde sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bakan Koca cevap verdi
Kontrollü sosyal hayat döneminde sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bakan Koca cevap verdi
Barcelona'ya transferi son anda gerçekleşmeyen Bakambu, Galatasaray'ın radarına girdi
Barcelona'ya transferi son anda gerçekleşmeyen Bakambu, Galatasaray'ın radarına girdi
Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 260 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 260 bini aştı
Son Dakika: 65 yaş üstü ve 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma istisnalarının detayları belli oldu
Son Dakika: 65 yaş üstü ve 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma istisnalarının detayları belli oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Hüseyin İnan Devlet Bahçeli Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Kemal Sunal Gülben Ergen Nur Yerlitaş
Spor Ali Koç Lionel Messi Nenad Bjelica Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas
Daha Fazla Mayıs Haziran Açıklama Türk Lirası
Şu an buradasınız: 15 Temmuz darbe girişimi bu kez Fransızca anlatıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.5.2020 22:26:03. #1.15#
title