15 Temmuz'dan Sonra Maltepe'den Taşınan Zırhlı Birlik Askerleri Yemekten Zehirlendi
IHAAW091913-ASA/26-12-2017 - 15 Temmuz’dan sonra Maltepe’den taşınan zırhlı birlik askerleri yemekten zehirlendi - İstanbul Maltepe’den Gaziantep’in İslahiye ilçesine taşınan 2. Zırhlı Tugay’ın askerleri gıda zehirlenmesi nedeniyle hastanelere kaldırıldı.
IHAAW091913-ASA/26-12-2017
- 15 Temmuz'dan sonra Maltepe'den taşınan zırhlı birlik askerleri yemekten zehirlendi
- İstanbul Maltepe'den Gaziantep'in İslahiye ilçesine taşınan 2. Zırhlı Tugay'ın askerleri gıda zehirlenmesi nedeniyle hastanelere kaldırıldı. Yaklaşık 70 askerin hastanelerde tedavi altına alındığı öğrenildi. 26.12.2017 09: 19: 13 TSI
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