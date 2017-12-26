15 Temmuz'dan Sonra Maltepe'den Taşınan Zırhlı Birlik Askerleri Yemekten Zehirlendi

15 Temmuz'dan Sonra Maltepe'den Taşınan Zırhlı Birlik Askerleri Yemekten Zehirlendi

IHAAW091913-ASA/26-12-2017 - 15 Temmuz’dan sonra Maltepe’den taşınan zırhlı birlik askerleri yemekten zehirlendi - İstanbul Maltepe’den Gaziantep’in İslahiye ilçesine taşınan 2. Zırhlı Tugay’ın askerleri gıda zehirlenmesi nedeniyle hastanelere kaldırıldı.

15 Temmuz'dan Sonra Maltepe'den Taşınan Zırhlı Birlik Askerleri Yemekten Zehirlendi

IHAAW091913-ASA/26-12-2017

- 15 Temmuz'dan sonra Maltepe'den taşınan zırhlı birlik askerleri yemekten zehirlendi
- İstanbul Maltepe'den Gaziantep'in İslahiye ilçesine taşınan 2. Zırhlı Tugay'ın askerleri gıda zehirlenmesi nedeniyle hastanelere kaldırıldı. Yaklaşık 70 askerin hastanelerde tedavi altına alındığı öğrenildi. 26.12.2017 09: 19: 13 TSI
NNNN - GAZİANTEP

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