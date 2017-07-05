15 Temmuz'da Yaşananları Yerinde Öğrenecekler

Tokat Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü 'Gençler Asla Unutmaz' projesi kapsamında 40 gönüllü genci, 15 Temmuz'da yaşanan darbe girişimin etkilerini bizzat görebilmeleri için başkent Ankara'ya uğurladı.



Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Gençler Asla Unutmaz projesi kapsamında; Kırklareli, Rize ve Muş illeriyle birlikte Tokat'tan da 40 öğrenci dualarla Ankara'ya uğurlandı. Düzenlenen törende konuşan Tokat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, projenin 15 Temmuz'da yaşanan hain darbe girişimini gençlerin çok daha iyi anlamasına vesile olacağını belirterek,"Gençlerimiz 2 gün sürecek olan proje kapsamında Kırklareli, Rize ve Muş İllerinden de katılım sağlayacak arkadaşlarıyla birlikte Ankara'da buluşacak. Burada 15 Temmuz'da FETÖ-PDY tarafından gerçekleştirilmek istenen hain darbe girişiminin etkilerinin ağırlıklı olarak yaşandığı bölgeler gençler tarafından yerinde görülecek. Darbeye canı pahasına dur diyen milletimizin yetiştirdiği aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin yaşadıklarını hissedecekler. Velilerimizin de katıldığı bu törenle çocuklarımızı dualarla gönderiyoruz. Yolları açık olsun" dedi. - TOKAT