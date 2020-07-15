15 Temmuz'da yaşananlar, video haritalama yöntemiyle Kuleli'nin duvarlarına yansıtıldı Fetullahc¸ı Tero¨r O¨rgu¨tu¨'nu¨n (FETO¨) 4 yıl önce gerçekleştirdiği, milletin ve güvenlik güçlerinin onurlu mücadelesi ve demokrasi zaferiyle sonuçlanan hain darbe giris¸imi sürecinde yaşananlar, "15 Temmuz" temasıyla Kuleli Askeri Lisesi yerleşkesinin duvarlarına yansıtıldı.

Fetullahc¸ı Tero¨r O¨rgu¨tu¨'nu¨n (FETO¨) 4 yıl önce gerçekleştirdiği, milletin ve güvenlik güçlerinin onurlu mücadelesi ve demokrasi zaferiyle sonuçlanan hain darbe giris¸imi sürecinde yaşananlar, "15 Temmuz" temasıyla Kuleli Askeri Lisesi yerleşkesinin duvarlarına yansıtıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gu¨nu¨ etkinlikleri kapsamında, 15 Temmuz 2016'da gerçekleşen hain darbe girişiminin önemli noktalarından Kuleli Askeri Lisesi yerleşkesinin duvarlarında video haritalama (mapping) teknolojisi ile gösteri yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen etkinlikte duvara yansıtılan görüntülerde, FETÖ'nün ihaneti, milletin ortaya koyduğu direniş ve şehitlerin kahramanlığı ışık gösterisiyle canlandırıldı.

Gösterimde, 15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafları ile "Milletin Zaferi", "Demokrasi Nöbeti Bitmeyecek", "Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan" yazısı ve Türk bayrağı da yer aldı.

Etkinlik, bazı medya kuruluşları ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı.

Kaynak: AA