15 Temmuz'da vatandaşlar randevu sistemi ile nöbet tutacak 15 Temmuz'da vatandaşlar randevu sistemi ile nöbet tutacakGAZİANTEP'te düzenlenecek olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri, koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemlerle yapılacak.

15 Temmuz'da vatandaşlar randevu sistemi ile nöbet tutacak

GAZİANTEP'te düzenlenecek olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri, koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemlerle yapılacak. Demokrasi nöbeti tutmak isteyen vatandaşlar, valiliğe e-mail atarak nöbet tutmak için randevu alacak.

Gaziantep Valiliği'nde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleriyle ilgili düzenlenen basın toplantısına Vali Davut Gül, Vali Yardımcısı Rızvan Eroğlu, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı katıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde gerekli tedbirlerle düzenlemelerin yapıldığını ve demokrasi nöbeti tutmak isteyen vatandaşların e-mail yoluyla randevu oluşturmaları gerektiğini ifade eden Vali Gül, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü her yıl tüm vatandaşlarımızın katılımıyla coşku ile anılmaktadır. Ancak içinde bulunduğumuz yılda yaşadığımız Covid-19 pandemi sürecinden dolayı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri sosyal izolasyon ve pandemi tedbirlerine dikkat edilerek icra edilecektir. Bu kapsamda ilimizde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda saat 20.00'den itibaren tertip edilecektir. Demokrasi Nöbeti uygulaması; şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları ile STK, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve siz değerli vatandaşlarımızın katılımıyla gruplar halinde dönüşümlü olarak sabah namazından önce okunacak sela ile bitirilerek icra edilecektir. Söz konusu Demokrasi Nöbeti'nde ben de varım, diyen kıymetli vatandaşlarımız 'valilikprotokol27@gmail.com' e-mail adresine bilgilerini ileterek demokrasi nöbetçisi olabileceklerdir. Demokrasi nöbetçisi olmak isteyen vatandaşlarımızın belirtilen e-mail adresine 12.07.2020 tarihi saat 00.00'a kadar taleplerini iletmeleri gerekmektedir. İletilen talepler valiliğimizce değerlendirilerek saat dilimlerine ayrılıp gruplar oluşturulacaktır. Oluşturulan bu grupların bilgileri, vatandaşlarımızın mesajlarında yer alan iletişim bilgilerine ulaştırılacak, her vatandaşımız kendisine ayrılan zaman diliminde Demokrasi Nöbeti'ne iştirak edecektir dedi.

Kaynak: DHA