15 Temmuz'da Toplu Taşıma Araçları Ücretsiz Olacak

15 Temmuz darbe girişiminin bastırılmasının ikinci yılı anma etkinlikleri dolayısıyla toplu taşıma araçlarının ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'da değişikliğe gidilerek, toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşların 15 Temmuz Pazar günü saat 06.00'dan başlayarak, 16 Temmuz Pazartesi günü saat 06.00'ya kadar ücretten muaf olmaları sağlandı.

2002/3654 sayılı Kararnamenin Eki Karar'a eklenen geçici maddede, "15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen hain darbe girişimin bertaraf edilmesinin ikinci yılı nedeniyle düzenlenecek anma etkinlikleri kapsamında, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme ve şirketlerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden ve Başkentray ile Marmaray hizmetlerinden yararlananlar, 15 Temmuz 2018 Pazar günü saat 06.00'dan başlayarak 16 Temmuz 2018 Pazartesi günü saat 06.00'ya kadar 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1'inci maddesinin 1'inci fıkrası hükmünden muaftır" denildi. - ANKARA