15 Temmuz'da tankların üzerine yürüyen gazi Zekeriya Çılgı: "Biz o gece ölümü öldürmüştük"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

15 Temmuz'da tankların üzerine yürüyen gazi Zekeriya Çılgı: "Biz o gece ölümü öldürmüştük"

Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimini engellemek için misafir kaldığı evden çıkarak tankların üzerine yürüyen Erzurumlu gazi Zekeriya Çılgı, "Seyit Onbaşı anlatıldığında hikaye gibi gelirdi, anlamak için anı yaşamak lazımmış.

14.07.2020 13:54 | Son Güncelleme: 14.07.2020 14:00

Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimini engellemek için misafir kaldığı evden çıkarak tankların üzerine yürüyen Erzurumlu gazi Zekeriya Çılgı, "Seyit Onbaşı anlatıldığında hikaye gibi gelirdi, anlamak için anı yaşamak lazımmış. Biz o gece ölümü öldürmüştük." dedi.

FETÖ'nün darbe girişiminin yaşandığı gün düğün nedeniyle Ankara'da bulunan 4 çocuk babası, 44 yaşındaki Çılgı, Sıhhiye semtinde halkın üzerine sürülen tanklara karşı koyduğu sırada bacağına isabet eden kurşunla yaralanarak gazi oldu.

Çılgı, AA muhabirine, "karanlık gece"de halkın tanklara karşı koyarak gösterdiği kahramanlığı anlattı.

Ankara'da çocuklarını lunaparkta eğlendirirken F-16'ların alçaktan uçuş yapmasıyla tedirgin olup eve döndüklerini belirten Çılgı, "Televizyondan köprüleri askerlerin tuttuğunu görünce babam, darbe yapıldığını söyledi. Dönemin başbakanı Binali Yıldırım da yaşanan olayın kalkışma olduğunu dile getirdi. Darbe olursa sonumuzun Suriye gibi olacağını öngörüp dışarı çıktık." diye konuştu.

Kızılay'a gitmek için 2 yeğeniyle evden çıktığını dile getiren Çılgı, Sıhhiye civarında koridor oluşturan polislerin ilerlemelerine izin vermemesi üzerine, onların yanında durduklarını söyledi.

"Tekbirler eşliğinde tankların üstüne yürüdük"

Bu sırada vatandaşların da sokağa çıktığını ve tankların konvoy eşliğinde geldiğini anlatan Çılgı, şöyle devam etti:

"Sıhhiye'ye, tekbirler eşliğinde tankların üzerine yürüdük. Amacımız tanktaki askere 'Senin burada kardeşin, yeğenin, baban ya da ailen var, sen tankla kimin üzerine gidiyorsun?' demekti. Tanktaki asker kılıklı terörist, beylik silahıyla ateş ederek bacağımdan vurdu. Kasığımda yanma hissettim. Adım atmayınca vurulduğumu anladım, sonra yeğenlerim hastaneye götürdü."

Çılgı, sağlık personeli dışında kimsenin bulunmadığı hastanenin, yarım saat sonra ise yaralılarla dolduğunu belirtti.

Gazi Çılgı, "Darbe, ülkeyi işgal hareketiydi. Namusumuza ve vatanımıza sahip olmak için dışarı çıktık, o ana kadar askerimizin darbe yapacağını düşünmüyorduk. Sokakta asker kıyafeti giymiş teröristlerin halka ateş ettiğini gördük. Oradaki mücadelede Allah şehitlik nasip etmedi, gazilikle şereflendirdi." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayeti, vatandaşların da Erdoğan'a ve vatanına sahip çıkmasıyla darbenin püskürtüldüğünü vurgulayan Çılgı, şunları kaydetti:

"Seyit Onbaşı anlatıldığında hikaye gibi gelirdi, anlamak için anı yaşamak lazımmış. Biz o gece ölümü öldürmüştük. Evin tek çocuğuyum, yağmurlu havada dışarı bırakmayan annemden o gece helallik istediğimde 'Allah işini rast getirsin.' dedi. Karşımızdaki tanktı, elimizde tehdit unsuru bir şey yoktu ama sanki ellerimiz onların çelik tankını parçalayacak güçteydi. Onlara karşı korku yoktu, o zaman Seyit Onbaşı'yı daha iyi anladım."

Çılgı, Çanakkale ve Kurtuluş savaşları gibi 15 Temmuz'un da unutulmaması gerektiğini vurguladı.

15 Temmuz'da tankların üzerine yürüyen gazi Zekeriya Çılgı: 'Biz o gece ölümü öldürmüştük'

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Ayasofya açıklamalarının ardından Papa'ya zor soru: Cordoba için de acı çekiyor mu? Güncel
Ayasofya açıklamalarının ardından Papa'ya zor soru: Cordoba için de acı çekiyor mu?
Denizlispor mağlubiyeti sonrası Trabzonspor taraftarı çılgına döndü: Hayallerimizi çaldınız Spor
Denizlispor mağlubiyeti sonrası Trabzonspor taraftarı çılgına döndü: Hayallerimizi çaldınız
Kocası tarafından mahrem videoları paylaşılan talihsiz kadın konuştu: Başka erkekler beni taciz ediyor 3. Sayfa
Kocası tarafından mahrem videoları paylaşılan talihsiz kadın konuştu: Başka erkekler beni taciz ediyor
Rıdvan Dilmen: Trabzonspor, Abdülkadir Ömür için teklif edilen 22 milyon euroyu reddetti Spor
Rıdvan Dilmen: Trabzonspor, Abdülkadir Ömür için teklif edilen 22 milyon euroyu reddetti
Polis, maske takmayan yaşlı adamı sokak ortasında evire çevire dövdü Dünya
Polis, maske takmayan yaşlı adamı sokak ortasında evire çevire dövdü
Esenyurt'ta 5. kez meydana gelen ölümlü kazayı protesto eden mahalleli TEM bağlantı yolunu trafiğe kapattı 3. Sayfa
Esenyurt'ta 5. kez meydana gelen ölümlü kazayı protesto eden mahalleli TEM bağlantı yolunu trafiğe kapattı
Aylar önce adliyede 15 kişi tarafından darp edilen genç avukat kalbine yenik düştü
Aylar önce adliyede 15 kişi tarafından darp edilen genç avukat kalbine yenik düştü
Azerbaycan'dan Ermenistan'a ağır darbe! 100 Ermeni asker öldürüldü
Azerbaycan'dan Ermenistan'a ağır darbe! 100 Ermeni asker öldürüldü
Vatandaşa 'Terbiyesizlik yapma lan' diyen kaymakama ödül gibi ceza
Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan" diyen kaymakama ödül gibi ceza
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Gözler saat 15'e çevrildi
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Gözler saat 15'e çevrildi
'Abi beni bir şey ısırdı' dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan ısırığı izlerine rastlandı
"Abi beni bir şey ısırdı" dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan ısırığı izlerine rastlandı
Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun'un bebekleri dünyaya geldi
Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun'un bebekleri dünyaya geldi
Hande Erçel'in leopar desenli bikinili pozu 1,5 milyon beğeni aldı
Hande Erçel'in leopar desenli bikinili pozu 1,5 milyon beğeni aldı
'Toprağa gömülmek istemiyorum' diyen Cenk Eren: Vücudumu üniversiteye bağışlayabilirim
"Toprağa gömülmek istemiyorum" diyen Cenk Eren: Vücudumu üniversiteye bağışlayabilirim
Atık mermerleri değerlendiren kadınlar, ülke ekonomisine yıllık 1 milyon dolar katkı sağlıyor
Atık mermerleri değerlendiren kadınlar, ülke ekonomisine yıllık 1 milyon dolar katkı sağlıyor
Şarkıcı Güliz Ayla, mayosuyla direk dansı yaparken poz verdi
Şarkıcı Güliz Ayla, mayosuyla direk dansı yaparken poz verdi
Gölde kaybolan oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu
Gölde kaybolan oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu
Ringlere geri dönen efsane boksör Mike Tyson, 31 kilo verdi
Ringlere geri dönen efsane boksör Mike Tyson, 31 kilo verdi
Survivor'da duygusal anlar! Cemal Can'ın babası oğlunun dizlerindeki yaraları öptü
Survivor'da duygusal anlar! Cemal Can'ın babası oğlunun dizlerindeki yaraları öptü
Son dakika: Din İşleri Yüksek Kurulu: Ayasofya'daki fresk ve mozaiklerin varlığı namazın sıhhatine engel değil
Son dakika: Din İşleri Yüksek Kurulu: Ayasofya'daki fresk ve mozaiklerin varlığı namazın sıhhatine engel değil
Evlilik hazırlığı yapan çiftleri koronavirüsten sonra altın fiyatları da vurdu
Evlilik hazırlığı yapan çiftleri koronavirüsten sonra altın fiyatları da vurdu
Son Dakika: Hazine arazisinde pancar üretimi yapan çiftçilere 122 milyon liralık avans ödemesi bugün yapılıyor
Son Dakika: Hazine arazisinde pancar üretimi yapan çiftçilere 122 milyon liralık avans ödemesi bugün yapılıyor
CHP'nin Ayasofya için Osmanlı-Cumhuriyet kıyasına AK Parti'den tepki
CHP'nin Ayasofya için Osmanlı-Cumhuriyet kıyasına AK Parti'den tepki
Oyuncu Murat Eken, 4 yıllık evliliğini sessiz sedasız tek celsede bitirdi
Oyuncu Murat Eken, 4 yıllık evliliğini sessiz sedasız tek celsede bitirdi
Erdoğan'dan 'Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın' önerisine yanıt: O kadar da değil
Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil
Sarmaş dolaş pozla Selçuk Yöntem'in doğum gününü kutlayan Tuvana Türkay, paylaşımını sildi
Sarmaş dolaş pozla Selçuk Yöntem'in doğum gününü kutlayan Tuvana Türkay, paylaşımını sildi
Karısının müstehcen görüntülerini arkadaşlarına gönderdiği iddia edilen şahıs, suçlamaları kabul etmedi
Karısının müstehcen görüntülerini arkadaşlarına gönderdiği iddia edilen şahıs, suçlamaları kabul etmedi
Şort giydiği için darbedilen ODTÜ'lü genç kız: Çığlık atarak kurtuldum
Şort giydiği için darbedilen ODTÜ'lü genç kız: Çığlık atarak kurtuldum
Böyle yüzsüzlük görülmedi! Kahraman Ömer Halisdemir'in katili işine geri dönmek istedi
Böyle yüzsüzlük görülmedi! Kahraman Ömer Halisdemir'in katili işine geri dönmek istedi
Çim biçme makinesi bozulunca belediye başkanı tırpanı eline aldı
Çim biçme makinesi bozulunca belediye başkanı tırpanı eline aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Erkan Baş Mehmet Han Ömer Çelik Bülent Turan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Ebru Gündeş Serdar Ortaç Mustafa Sandal
Spor Fatih Terim Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Hikmet Karaman Emre Belözoğlu
Daha Fazla Sel Rize Çayeli Antalya
Şu an buradasınız: 15 Temmuz'da tankların üzerine yürüyen gazi Zekeriya Çılgı: "Biz o gece ölümü öldürmüştük" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.7.2020 14:00:47. #1.14#
title