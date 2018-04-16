15 Temmuz'da Silopi'deki Askeri Üste Yaşananlara İlişkin Dava Sürüyor

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Şırnak'ın Silopi ilçesinde konuşlu Özel Kuvvetler Harekat Üssü'nde (ÖKHÜ) yaşananlara ilişkin, haklarında 4 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıla kadar hapis cezası istenen 14'ü tutuklu 19 sanığın yargılandığı davanın 3. duruşması başladı.

Gaziantep 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya TBMM ve Başbakanlık adına avukatlar katıldı. Davada dönemin Silopi Özel Kuvvetler Harekat Üssü Kurmay Başkanı eski Yarbay tutuklu sanık Celal Koca savunmasını yaptı. Celal Koca savunmasında, "Bizim yaptığımız sekreterliktir. Bir evrak hazırlandığı zaman, kurmay başkanı bunu alır değiştirir. Kimse sen niye değiştiriyorsun diyemez. Çünkü altına imza atıldıktan sonra sorumlusu kurmay başkanı olur. Yani bu adamın emir verdiği herkes yargılanacaksa benim de yargılanmam gerekir. Bir evrak kurmay başkanına geldiği zaman mutlaka haber merkezine kaydı yapılır, defter arasına konulur ve başkana gelir. Bu emre benim 10 dakika içinde işlem yapmam gerekir. Yapmazsam bu bir suçtur ancak ben emrin altındaki şahsı tanıyorum. İçeriğinden netice itibariyle bir şeyler sezinlendim. Anlam veremedim. ve emri yerine getirmedim. Emir hazırlık ikazı ve birlik intikali emridir. Emirde özel kuvvetler birliklerinin gecikmeden Ankara'ya intikali edeceği belirtilmiştir. Ben bu emre işlem yapmadım. Benim personelle konuştuğum, hükümeti karalayıcı laflar ettiğim yalandır. Darbeci olsam günler öncesinden her şeyi tek tek organize etmem gerekirdi. Benim birliğim hiçbir şeye karışmamış, benim emrimle kimse dışarı çıkmamıştır. Sonuç olarak benim herhangi bir suçum yok" dedi.

Öte yandan, duruşmaya Başbakanlık ve TBMM adına katılan avukatlardan Ali Kemal Akdoğan, tüm sanıkların darbeye iştirak eylemlerinden dolayı anayasal düzeni bozmaya teşebbüs suçlarından ayrı ayrı cezalandırılmasını talep etti. Avukat Akdoğan, "Ayrıca, her ne kadar iddia makamı İsmail Metin Temel'i öldürmeye teşebbüs suçundan beraat mütalaası vermişse de biz, sanıkların bu suçtan da cezalandırılmalarını talep ediyoruz" diye konuştu.

Son olarak sanık Celal Koca'nın avukatının savunmasının ardından duruşmaya öğle arası verildi. - GAZİANTEP