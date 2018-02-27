15 Temmuz'da Silopi'deki Askeri Üste Yaşananlara İlişkin Dava

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Şırnak'ın Silopi ilçesinde konuşlu Özel Kuvvetler Harekat Üssü'nde yaşananlara ilişkin, haklarında 4 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıla kadar hapis cezası istenen 14'ü tutuklu 19 sanığın yargılanmasında, Gaziantep 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava öğleden sonra da devam etti.

Sanık savunmalarının ardından Cumhuriyet Savcısı Sinan Yüksel, esas hakkında mütalaasını verdi. Yüksel, Türkiye genelinde yaşanan eylemlerde 246 kişinin şehit olduğunu ve 2 bin 186 kişinin yaralandığını hatırlattı. Savcı Yüksel mütalaasında, Semih Terzi'nin Silopi'deki ÖKHÜ'den ayrılırken emir komutayı eski Kurmay Yarbay Celal Koca'ya devrettiğini ve dönemin Van Asayiş Kolordu Komutanı olan 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel'in derdest edilmesi ve Kuzey Irak'ta bulunan Tuğgeneral Halil Soysal'ın ülkeye girişini engellemesi talimatını verdiğini söyledi.

Tutuklu sanıklar Celal Koca, İsmail Çevik, İsmail Öğüt, Ali Özçelik, Yasin İlhan, Serkan Yüksel, Süleyman Sefa Altuğ, Hüseyin Doğan, Hüseyin Özyıldırım, Zeki Özerli, Sedat Duran, Cuma Torun, Mehmet Yüksel ve Murat Temiz'in "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan cezalandırılmalarını, sanıkların İsmail Metin Temel'e karşı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ise doğrudan eylem tespit edilemediği için beraatlerine karar verilmesini talep etti. Tutuksuz sanıkların üzerine atılı suçu işlediklerine yönelik somut delil olmadığı gerekçesiyle beraatlerine kararı verilmesini isteyen Cumhuriyet Savcısı Yüksel, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi. Sanık ve avukatları esas hakkında savunma yapmak için süre talep etti. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı 16 Nisan'a erteledi.

Sanıklar öğleden sonra da ifadelerine devam etti. Dönemin Silopi Özel Kuvvetler Harekat Üssü (ÖKHÜ) kurmay başkanı eski yarbay tutuklu sanık Celal Koca, Semih Terzi'nin emirleri doğrultusunda hareket ettiğini ancak suç unsuru oluşturan eylemi olmadığını söyledi. Tanık beyanlarının çelişkili olduğunu belirten Koca, "Semih Terzi öldüğü için birçok şey karanlıkta kaldı. Ben Ahmet Otal'ı tanıyorum ancak ilk defa burada muhatap oldum. Kendisi ile telefonda görüştüğümü ifade etmiştim. Benim odamda 3 askeri hat vardı. Bunları ancak asker olan kişiler bilebilir. Komutanım Semih Terzi, karargahtan ayrılmadan önce 'Ahmet Otal arayacak' dedi. ve bir süre sonra Ahmet Otal aradı. Özel numaradan arandığım için tereddüt yaşamadım. Semih Terzi ile Ahmet Otal arasındaki mesajlara da vakıf olduğum için daha önce bildiklerimi anlattım. Semih Terzi'nin bu işi planladığı belli. Ben kararsızlığımdan dolayı Halil Soysal'ın her şeye rağmen Türkiye'ye alınmaması emrini Semih Terzi'ye mesajla tekrar sordum. O da bana emrini tekrarlayarak, 'hayır içeri alma' şeklinde emir verdi. Zekai paşa kendisini arayıp nereden sahip olduğunu bilmediğim bir kanıyla bizim de darbeci olduğumuzu değerlendirerek, Halil paşaya ÖKHÜ'ye gitmesini emrediyor" dedi.

Zekai Aksakallı'nın karargahtaki askere kendisini öldürme emrini verdiğini, bu nedenle iki askerin planlama yaptığını söyleyen Koca, personelin kendisine karşı kışkırtıldığını ve hiyerarşiye bağlı kalmak maksadıyla söylediklerinin çarpıtıldığını ileri sürdü.

Dönemin Van Asayiş Kolordu Komutanı olan 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel'i derdest etmek iddiasıyla Van'a gelen helikopterin pilotu tutuklu sanık Ali Özçelik de tanık beyanlarının senaryo olduğunu ifade etti.

Mahkeme Başkanı Akın Akkaya, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Temel'i derdest etmek iddiasıyla Van'a gelen ekibi karşılayacağı iddiasıyla tutuklu olan Murat Temiz'in iki ayrı telefondan ByLock kullandığını söyledi.

SEGBİS ile duruşmaya bağlanan Temiz, "ByLock kullanıldığı iddia edilen iki telefonu ve iki hattı da ben kullandım. Aynı dönemde bu iki telefonu kullandım. Bazen biri evde kalıyordu. ByLock kullanmış olsam içeri çıkması gerekirdi. Diğer hattım zaman zaman evde kaldığı için eşime ulaşmak için aradığım doğrudur ancak kesinlikle ByLock kullanmadım" şeklinde konuştu. - GAZİANTEP